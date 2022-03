Potsdam

Die Aufstiegsrunde hat für die Drittliga-Handballer des TuS Vinnhorst mit einer bitteren Niederlage begonnen. Durch einen strittigen Siebenmeter verlor die Mannschaft von Davor Dominikovic in letzter Sekunde mit 26:27 (10:12) beim 1. VfL Potsdam. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, ärgerte sich der kroatische Trainer.

Sein Team hatte den Start verpasst. Vor 1300 Zuschauern lag der TuS mit 2:7 (12.) zurück und verlor Mateus Costa Dias – Rote Karte (14.). „Dann haben wir angefangen, Handball zu spielen“, sagte Domikovic. Die Abwehr ließ dem von Füchse-Berlin-Boss Bob Hanning trainierten Aufstiegsfavoriten kaum Räume, doch Problem war die Chancenverwertung. Fin Backs vergab kurz vor der Pause einen Gegenstoß und einen freien Wurf von außen.

Nach Wiederanpfiff übernahm Vinnhorst trotzdem die Kontrolle. Immer wieder wurde Kreisläufer Milan Mazic (sieben Tore) in Szene gesetzt und nach einem Ballgewinn erzielte Jakob Bormann die 15:14-Führung (36.). In der 41. Minute gab es sogar die Chance, den Abstand auf zwei Treffer zu erhöhen. „Da dachte ich, wir haben es im Griff, waren aber zu ungeduldig“, ärgerte sich Dominikovic. Potsdam bestrafe drei überhastete Anspiele an den Kreis mit schnellen Toren bis zum 20:17 (46.). Auch diesen Rückschlag steckten die Gäste weg, blieben am Ende aber glücklos.

Burgdorf II startete mit dem 31:26 (17:13) beim HSC Bad Neustadt in die Abstiegsrunde. Grundstein war die starke Anfangsphase bis zum 13:5 (19.). „Stark, wie viel Dynamik wir in unseren Aktionen hatten“, schwärmte Trainer Heidmar Felixson.

Lennart Koch rettete Handball Hannover-Burgwedel in letzter Sekunde das 26:26 (10:12) gegen Baunatal. „Die Jungs haben alles reingehauen und sich endlich mal belohnt“, freute sich Trainer Carsten Schröter. Sein Team kämpfte sich nach 20:24-Rücktand (52.) zurück.

Von Uwe Serreck