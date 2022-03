Absagen für Indians und Scorpions am Sonntag

Hannover

Das hatten sich Hannover Scorpions und Hannover Indians anders vorgestellt: Nach ihren jeweiligen Siegen am Freitag ohne Gegentor wollten sie am Sonntag weitere Erfolge in der Eishockey-Oberliga feiern. Doch beide Teams waren unfreiwillig zum Zuschauen gezwungen.

Die Scorpions, am Freitag 8:0-Sieger in Hamm, konnten ihre Begegnung gegen die Tilburg Trappers wegen weiterer Corona-Fälle bei den Niederländern nicht austragen. Tickets für die Partie in der Hus-de-Groot-Eisarena be­hal­ten ihre Gültigkeit für das nächste Scorpions-Heimspiel, wenn am kommenden Sonntag die Moskitos Essen zu Gast sind.

Auch Herford sagte sein Heimspiel gegen die Indians, die am Freitag 4:0 gegen Diez gewonnen hatten, wegen Corona ab. Weil der Spielplan wegen Nachholpartien schon voll ist und die Vorrunde am Sonntag endet, bleibt kein Platz für Neuansetzungen.

Von Stephan Hartung