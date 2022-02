Aufholjagd unbelohnt: TKH-Luchse kassieren in Osnabrück nächste Niederlage

Osnabrück

Es musste schnell gehen. Nur 13 Sekunden hatten die Basketballerinen des TK Hannover noch, um mit einem Dreipunktewurf auf 83:84 zu verkürzen und sich damit eine minimale Siegchance in Osnabrück zu erhalten. Doch Aldona Morawiec traf nur den Ring. Über kurze Umwege landete der Ball wieder bei ihr. Doch auch der zweite Dreierversuch sprang vom Korb zurück ins Feld. Hannover war erledigt, Osnabrück stellte mit zwei Freiwürfen auf den 86:80-Endstand und den umjubelten Derbysieg. Für die TKH-Luchse war es hingegen die nächste bittere Bundesliga-Pleite – die vierte in den letzten fünf Spielen.

Dabei hatte das Team von Trainerin Sidney Parsons – wie eigentlich immer – alle Siegchancen, auch wenn es zwischendurch katastrophal lief. Doch schließlich fehlten wieder Kleinigkeiten in der engen Schlussphase. Die großen Probleme: die Defensive und das fehlende Selbstvertrauen. Osnabrück-Star Samantha Jean Fuehring schenkte Hannover 39 Punkte ein – „fast die Hälfte aller Zähler. Das entscheidet das Spiel“, sagte Parsons, die die Abwehrarbeit ihres Teams kritisierte, speziell die zahlreichen Eins-gegen-eins-Situationen gegen die US-Amerikanerin Fuehring.

Nach dem guten Start im ersten Viertel (21:19) verlor Hannover im zweiten Durchgang völlig den Faden. Mit einem 24:5-Lauf stellte der Gastgeber viertelübergreifend von 16:21 auf 40:26. Parsons musste innerhalb von drei Minuten zwei Auszeiten nehmen. Die Umstellung auf Zonenverteidigung brachte Besserung. Der TKH fing sich und setzte im dritten Viertel zur großen Aufholjagd an. Für Parsons reine Kopfsache. „Wir haben vorher zu viel nachgedacht, dann haben wir aufgehört nachzudenken und einfach gespielt.“ Zeitig zum Ende des dritten Abschnitts traf die starke Samantha Roscoe mit einem Dreier zum 65:64. Das Spiel war gedreht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Schlussviertel wechselte die Führung hin und her. Wieder war es Roscoe per Dreier, die ihr Team mit dem 80:77 nach vorne warf. Die unaufhaltsame Fuehring konterte jedoch mit fünf Punkten in Folge zum 82:80 für Osnabrück. Ein vergebener Dreier, ein blöder Ballverlust – der TKH hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Jill Townsend stellte auf 84:80 – die Vorentscheidung.

Hannover rutscht dadurch auf Platz sieben ab, Osnabrück zieht vorbei auf Rang sechs. Sonntag (16 Uhr) kommt Herne nach Hannover.

Von Simon Lange