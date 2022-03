Wedemark

Die Bissendorfer Panther tun sich weiterhin schwer damit, sich mit den Bedingungen in ihrer derzeitigen Trainingsstätte zu arrangieren. Bisweilen nimmt es Tim Lücker jedoch auch mit Humor. Die Mehrzweckhalle, einen Steinwurf von der Bissendorfer Grundschule entfernt, hat der Coach des Bundesligisten kurzerhand in „unser Verlies“ umgetauft. Kein Ort, an dem sich seine Mannschaft so richtig wohlzufühlen vermag, da es nun darauf ankommt, sich gewissenhaft in Wettkampfform zu bringen. „Auf beiden Seiten der Spielfläche fehlen zehn Meter, und bei jedem zweiten Pass verspringt der Ball“, schildert Lücker vielleicht ein wenig überspitzt die Unannehmlichkeiten bei den Übungseinheiten. „Wir versuchen trotzdem, das Beste draus zu machen.“

Immerhin: Der Ausbruch aus ihrem Kerker steht unmittelbar bevor. Am Samstag beginnt für die Bissendorfer Panther die neue Spielzeit, und die Partie bei den Moskitos Essen (19 Uhr) ist für sie die erste von gleich fünf Auswärtsbegegnungen in Folge. Weil die Grundsanierung der heimischen Wedemarkhalle in Mellendorf noch nicht abgeschlossen ist, wird es in den nächsten Wochen ausschließlich auf Reisen gehen. Nichts Neues für Lückers Team, das im vergangenen Jahr gezwungen war, für sämtliche Heimspiele nach Iserlohn auszuweichen. Jetzt haben die Panther allerdings zumindest die Hoffnung, voraussichtlich etwa ab Mitte April wieder in vertrauter Umgebung trainieren zu können. Außerdem soll es am 7. Mai nach langer Zeit endlich wieder ein Heimspiel geben, Gegner sind dann wie beim Saisonstart die Moskitos.

Darf’s ein bisschen mehr sein?

Gerne doch, sagt Lücker

Der begrenzte Trainingskomfort hält die Bissendorfer auch nicht davon ab, nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen leicht erhöhte Ansprüche anzumelden. Der Masterswettbewerb 2020 sowie die Kurzsaison 2021, die der Verband Inline-Skaterhockey Deutschland (ISHD) seinen Vereinen alternativ angeboten hatte, konnten kein gleichwertiger Ersatz sein; jetzt hoffen die Klubs wieder auf einen geregelten Spielbetrieb wie vor der Pandemie. Und die Panther darauf, besser abzuschneiden als 2019, als sie in der Vorrunde den achten Platz belegten und anschließend im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Viertelfinale ausschieden. „Wir sind uns alle einig, dass es ein bisschen mehr sein darf“, sagt Lücker. „Wie immer wollen wir in die Play-offs, diesmal aber möglichst mit dem Heimvorteil. Dazu müssen wir mindestens Vierter werden.“ Das sei ein ambitioniertes Ziel.

In dieser Saison gehen elf Erstligisten aus sechs Bundesländern auf Punktejagd, und der Panther-Trainer, der selbst noch Spieler war, als es der Klub im Jahr 2011 das bislang letzte Mal bis ins Halbfinale geschafft hatte, hält sein Aufgebot für stark genug, um die Fahne Niedersachsens hochhalten zu können. Er kann auf drei Reihen setzen, dazu auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs sowie auf Caroline Schmieta, Philip Grittner und Leon Rien im Tor. Niklas Pilz, einziger Neuzugang im Vorjahr, ist den Panthern erhalten geblieben, außerdem kehrt Routinier Patrick Baude zurück in den Kader. Gleiches hätte sich Lücker auch vom früheren Nationalspieler Sebastian Miller gewünscht. „Leider konnte ich ihn von einem Comeback nicht überzeugen“, sagt der 42-Jährige.

Auf den Spurren von „Boss“ Helmut Rahn

Zum Auftaktspiel in der Halle der Essener Helmut-Rahn-Sportanlage, bei dem die Moskitos das Eintrittsgeld zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine spenden wollen, können die Panther indes nicht mit der kompletten Besetzung auflaufen. Bei Marvin Hoferichter, der sich das Knie verdreht hat, besteht noch die Hoffnung, dass er nur für kurze Zeit ausfallen wird. Mit einer langen Verletzungspause rechnet Lücker hingegen bei Janne Goebel. Der 22-Jährige wurde im Training bei einem Schuss so unglücklich am Fußgelenk getroffen, dass er einen Knöchelbruch davongetragen hat.

Die Bissendorfer Panther II, die im vergangenen Jahr auf die Teilnahme am Spielbetrieb verzichtet haben, rollen in der 2. Bundesliga ebenso wieder los. Das Team der Trainer Patrick Faupel und des von den Hannover Hurricanez zu den Wedemärkern gewechselten Tim Soletzki startet als eine von fünf Zweitvertretungen in den Staffeln Nord und Süd in die Saison und tritt am Samstag (Beginn: 18.30 Uhr) in Iserlohn gegen die Mendener Mambas an. Erstligacoach Lücker hält die Reserve für eine „starke Truppe. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie vorn mitspielen sollte.“

Von Dirk Herrmann