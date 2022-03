Hannover

Zu Ralf Lindschultens (48) Job gehört es unter anderem, Läufer auf den Hannover-Marathon vorzubereiten. Der promovierte Trainingswissenschaftler und Leistungsdiagnostiker gibt den Startern letzte Tipps vor dem großen Wettkampf.

Der erste Hannover-Marathon in der Pandemie, ein großer Teil der Läufer hat wahrscheinlich bereits eine Corona-Infektion hinter sich. Was gilt es in diesem Fall zu beachten?

Ganz wichtig: Wer zwar negativ ist, aber noch Symptome hat, sei es nur ein leichter Husten, sollte auf keinen Fall antreten - sportlicher Ehrgeiz hin oder her. Denn das kann dramatische Folgen haben. Wer allerdings vor einer Woche Corona hatte und jetzt symptomfrei ist, muss sich keine Sorgen machen, sollte aber mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit rechnen.

Allerdings hört man oft, dass man nach einer Corona-Infektion einige Wochen mit dem Sport pausieren sollte…

Das halte ich für überzogen. Es hängt immer von der Schwere der Erkrankung ab. Wer Fieber und starke Symptome hatte, sollte noch fünf bis zehn Tage komplett Pause machen. Wichtig ist aber immer: sehr langsam mit dem Training beginnen - und in jedem Fall symptomfrei sein!

Noch eine neue Situation: Am Start gilt die Maskenpflicht. Müssen sich Läufer Sorgen um ihre Sauerstoffversorgung vor dem Lauf machen?

Nein. Weniger Luft zu bekommen, ist eine rein subjektive Wahrnehmung und nicht belegt. Durch die Maske bekommen wir weiterhin genug Sauerstoff - und ich empfehle die Maske bis zum Start sogar dringend. Und auch wenn es schade ist: Nach dem Lauf schnellstmöglich weg von den anderen Menschen und nicht in der Euphorie in gemeinsame Feierlaune verfallen, auch wenn es schade ist.

Haken wir das Thema Corona mal ab. Die Läufer haben jetzt noch fünf Tage Zeit bis zum Start. Wie sollten sie diese Woche ihr Training gestalten?

Die Läufer sollten das Training jetzt runterfahren, um erholt in den Wettkampf zu starten. Ich empfehle noch ein paar kurze Läufe mit zwei bis drei schnelleren Sequenzen. Der letzte Lauf am Freitag oder Samstag sollte eine lockere 45-Minuten-Einheit sein, nicht mehr. Und auf keinen Fall anderen sportlichen Aktivitäten in dieser Woche nachgehen.

Was sollten die Starter neben dem Training diese Woche noch beachten?

Ausreichend trinken, ab Mittwoch auf ausreichend Schlaf achten - und ansonsten den ganz normalen Alltag leben.

A propos Schlaf: Was wenn ich aus Aufregung in der Nacht vor dem Marathon nicht schlafen kann?

Das geht tatsächlich den meisten so, da braucht sich aber niemand einen Kopf machen. Menschen schlafen vor Prüfungssituationen meistens schlecht - und trotzdem können sie Höchstleistungen abrufen. Das Adrenalin im Körper regelt das. Also: Nicht unter Druck setzen und nicht früher ins Bett gehen als sonst - denn das führt noch mehr dazu, nicht einschlafen zu können.

Wo wir schon beim Vorabend sind: Was sollten die Starter essen?

Wir sind weg davon, unsere Kohlenhydrat-Speicher tagelang durch eine Low- oder gar Zero-Carb-Ernährung zu leeren - um dann den Speicher mit einer Pastaparty am Vorabend wieder aufzufüllen. So wurde es tatsächlich lange gemacht, weil man davon ausging, dass man so die größte Menge an Kohlenhydraten aufnehmen kann. Der heutige Stand: Das stresst den Körper nur - und das ist kontraproduktiv vor so einer Wettkampfsituation! Lieber etwas Leichtes essen, das bekommt dem Schlaf auch gut. Und vor dem Lauf noch ein gutes Frühstück zu sich nehmen.

Heute ist Dienstag, noch ein paar Tage Zeit, an der Ernährung zu schrauben. Wie sollte sie aussehen?

Ab heute die Kohlenhydrat-Zufuhr zu erhöhen. Die Gesamtenergie sollte mindestens zur Hälfte aus Kohlenhydraten bestehen, in den letzten drei Tagen zu 60 Prozent. Wir reden natürlich von guten, langkettigen Kohlenhydraten wie Kartoffeln oder Reis - und nicht von Pommes oder Schokolade.

Zurück zum Wettkampftag: Was sollten Läufer unmittelbar vor dem Start tun?

Unbedingt zehn bis 15 Minuten warm laufen, gerne auch mit einem kleinen Steigerungslauf. Danach aber unbedingt wieder warm anziehen, um bloß nicht auszukühlen. Das gilt auch nach dem Lauf.

Was hilft mental, um den Lauf durchzuhalten und eine gute Zeit zu erzielen?

Die ersten 30 Kilometer sollte man als Einlaufen betrachten - erst ab Kilometer 31 beginnt der eigentliche Marathon. Deshalb ist es wichtig, sich in den ersten drei Vierteln zu zügeln und nicht zu euphorisch zu werden, wenn es gut läuft. Werden die letzten zwölf Kilometer zu anstrengend, ist man die ersten 30 zu schnell gelaufen. Die meisten überschätzen sich. Deshalb empfehle ich eine Pacing-Strategie und diese mit einer Tracking-Uhr streng einzuhalten. Die erarbeite ich mit meinen Klienten auch erst diese Woche - denn jetzt ist der finale Trainingsstand erreicht.

Der Lauf ist geschafft: Worauf sollten die Läufer jetzt achten?

Viel Flüssigkeit und Kohlenhydrate zu sich nehmen, das hilft der Regeneration. Ein Marathon ist eine körperliche Höchstleistung, das sollte jeder verinnerlichen! Deshalb den Körper danach schonen - und nicht wundern, wenn es noch Tage oder sogar Wochen dauert, bis die Erschöpfung verschwindet.

Was bedeutet Schonen in sportlicher Hinsicht?

Je nach Stärke des Muskelkaters können die Starter am nächsten Tag eine lockere Radrunde einplanen, am Dienstag pausieren - und am Mittwoch mit leichten Laufeinheiten starten.

Das klingt nicht nach Schonung…

Es hilft bei der aktiven Erholung. Je schneller jemand wieder anfängt, desto besser. Aber wir reden von lockeren Erholungsläufen.

Von Josina Kelz