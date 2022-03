Mellendorf

Als in der Hus-de-Groot-Arena die Schlusssirene ertönte, begann auch schon der Löwen-Striptease. Erst schleuderten die Spieler des ERC Wunstorf ihre Handschuhe quer über das Eis, danach warfen sie die Helme weg ... Okay, das sollte erst einmal reichen. Denn kurz darauf war Heiko Becker dran, dem Lions-Chef wurde unter dem Gegröle des Verbandsligateams eine Eiswasserdusche verpasst. Bilder, wie sie typisch sind nach dem finalen Auftritt in einer Saison, die für den Klub so erfolgreich verlaufen ist und mit dem Aufstieg endete.

Die Mannschaft von Trainer Jörg Meyer hat es geschafft, mit dem 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)-Sieg gegen die Pferdeturm Hunters machte sie vor 250 Zuschauenden in Mellendorf den letzten und entscheidenden Schritt zum Sprung in die Regionalliga. Der Erfolg im Derby war ihr Meisterstück, gefolgt von einer langen Partynacht. Von der Gaststätte im Eisstadion ging es weiter nach Hannover in die Innenstadt, feiern bis zum Morgengrauen. „Die letzten Nachrichten habe ich um 7 Uhr erhalten“, berichtete Becker. „Danach war wohl bei allen der Akku leer.“

Am Abend zuvor hatten die Wunstorfer dagegen genügend Power, um das nicht nur zum Gratulieren angereiste Tabellenschlusslicht vom Pferdeturm letztlich klar zu bezwingen. So oft es Marc Schüddekopf gelang, seine Fangkünste zu demonstrieren – alles halten konnte auch der starke Hunters-Goalie nicht. Der geplante Live­stream zum Derby im Internet musste aufgrund von Corona-Fällen im Übertragungsteam zwar abgesagt werden, vom Toreschießen hielt das den ERC aber nicht ab, Frederick Schultz (4. Minute) und Titan Gräve (18.) machten den Anfang.

Spätestens mit dem 3:0, das Schultz während einer Strafzeit für Rolf Diederichs in Unterzahl erzielte (36.), hatte der ERC den Weg zum Aufstieg geebnet. Gräve, diesmal bei einem Mann mehr auf dem Eis, erhöhte noch (39.) und stellte anschließend mit einem weiteren Doppelpack (47., 59.) erneut seine Treffsicherheit unter Beweis. Nach den verlorenen Topspielen der Wunstorfer gegen die Crocodiles Hamburg 1b und Glück Auf Miners Salzgitter hat der 19-Jährige mit zwölf Toren in vier Partien den Lions wieder zum Erfolg verholfen, gemeinsam mit Schultz bildet er das Topscorerduo der Verbandsliga.

Aus den Händen von Ligenleiter Götz Neumann nahm der ERC nach Spielschluss den Meisterpokal in Empfang und feierte seinen Triumph. „Wir sind alle erleichtert, dass es tatsächlich geklappt hat“, sagte Becker. Und daher endete das letzte Verbandsligaspiel der Lions so, wie es begonnen hatte. Denn schon unmittelbar vor dem Eröffnungsbully war in der Hus-de-Groot-Arena laut gejubelt worden, als ein Wunstorfer Fan mit einem Rosenstrauß in der Hand vor den Spalier stehenden Eishockeyteams seiner Angebeteten einen Heiratsantrag machte. Ihre Antwort: Ja.

Von Dirk Herrmann