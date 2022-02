Ein Bundeskaderathlet zu viel: Schmerzhafter Punktabzug für Seelzes Boxer

Hannover

Arthur Mattheis hat noch die alte Regel im Hinterkopf gespeichert gehabt. In der Box-Bundesliga dürfen drei Bundeskaderathleten eingesetzt werden, da war sich der Cheftrainer und Vorsitzende des BSK Hannover-Seelze sicher – obwohl es in dieser ersten Saison nach der langen Corona-Zwangspause nur zwei sein dürfen. Und so hatte Mattheis zum Auftakt beim 14:13-Sieg über Traktor Schwerin einen Mann zu viel eingesetzt, der für Deutschland kämpfen darf.

Die Schweriner haben Protest eingelegt, nun ist das Resultat geändert worden. Der BSK und der Titelverteidiger haben sich 13:13 getrennt, aus dem Erfolg ist ein Unentschieden geworden. Ein Punktabzug, der in der Viererstaffel wehtun kann. „Es ist mein Fehler, das ist ärgerlich, aber kein Drama. Ich bin weiter zuversichtlich, was diese Saison angeht“, sagte Mattheis.

Mit dem Franken Deniel Krotter, dem Berliner Murat Yildirim sowie dem Hamburger Ammar Abduljabbar haben die Seelzer drei internationale Kämpfer in ihren Reihen. Krotter hatte sein Duell mit Schwerins Nick Bier ohnehin verloren, wenngleich umstritten nach vorzeitigem Ende (beide hatten sich Platzwunden zugezogen). Allein für das Antreten gibt es jedoch einen Punkt, und dieser wurde dem BSK abgezogen. Ein Kompromiss, denn der Einspruch von Traktor kam nach Ablauf der Frist. „So haben wir uns geeinigt, das ist in Ordnung“, bekräftigte Mat­­theis, „ich bin ohnehin stets dafür, die Dinge sportlich zu regeln.“

Nächster Gegner des BSK ist der BC Chemnitz

Die Seelzer sind noch ungeschlagen, der Meister von 2018 schlug im zweiten Vergleich den TSV 1860 München klar. In der Bundesliga geht es für den BSK erst am 19. März mit dem dritten Heimkampf gegen den BC Chemnitz weiter. Anschließend folgen die drei Auswärtsduelle. Die Play-offs um die Meisterschaft sind für den 11. und 26. Juni anberaumt, Platz zwei muss es dafür mindestens sein. „Wir sind weiter gut im Rennen“, so Mattheis. Nach den ersten beiden Runden der Bundesliga sagte auch Yildirim: „Für mich läuft es auf ein Finale mit uns gegen Traktor Schwerin hinaus.“

Erfreuliche Nachrichten gab es vom wichtigen internationalen Turnier in Bulgarien. Dort hat sich Yildirim beim Strandja-Memorial-Turnier bereits eine Medaille gesichert, gestern schlug er sich ins Halbfinale durch.

Zunächst hatte der Leichtgewichtler gegen den Kasachen Adilet Kurmetov mit 5:0 die Oberhand behalten, Mattheis war begeistert: „Gegen einen Boxer aus Kasachstan ist es nie leicht, das hat Murat exzellent gemacht.“ Auch gegen den Kasachen Vassiliy Samchuk behielt Yildirim die Oberhand, damit ist dem Athleten des DBV zumindest Bronze gewiss. Ziel des 25-jährigen Sportsoldaten sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Auch für Krotter lief es im Weltergewicht zunächst gut, er bezwang den Inder Akash Sangwan nach Punkten. Gestern verlor er im Viertelfinale knapp gegen Gianluigi Malanga aus Italien.

Von Stefan Dinse