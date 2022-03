Hannover

Das nennt man Rückenwind für die Play-offs: Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga im letzten Heimspiel der regulären Saison mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) gegen die Saale Bulls Halle gewonnen. Entsprechend euphorisch verlief am Pferdeturm die Ehrenrunde vor 2478 Zuschauern, die ihrer Mannschaft gefühlt einen zusätzlichen Schub in Richtung Play-offs mitgeben wollten. Vielleicht sieht man sich am Freitag schon wieder, sollte der ECH Rang vier halten.

Resultat richtig einordnen

Natürlich müssen sie sich nicht für diesen Sieg entschuldigen – über einen solch klaren Erfolg gegen den souveränen Spitzenreiter darf man sich freuen. Dennoch muss man das Resultat richtig einordnen: Die Saale Bulls waren nur mit elf Feldspielern angetreten. Dass dies den Indians in die Karten spielte, steht außer Frage – genau aber wie die Tatsache, dass der ECH an seine starke Leistung vom Dienstag (4:1 gegen Leipzig) anknüpfte.

Igor Bacek (6.) und Tobias Möller (14.) sorgten für eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Kyle Gibbons (22.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn, der Widerstand der personell gebeutelten Gäste schien ab sofort gebrochen zu sein. Bacek (31.) gelang das 4:0, ehe Robin Palka (49., 60.) den 6:0-Endstand herstellte.

Scorpions kriegen Punkte zugesprochen

Die Hannover Scorpions waren wegen Corona-Fällen innerhalb ihres Teams am Freitag nicht im Einsatz, ihre Begegnung bei den Black Dragons Erfurt fiel aus. Ob die Scorpions am Sonntag (18 Uhr) zum Heimspiel gegen die Moskitos Essen wieder spielfähig sind, entscheidend sich am Samstag bei weiteren PCR-Tests.

Definitiv drei Punkte eingesackt haben die Mellendorfer aus der am vergangenen Sonntag ausgefallenen Partie gegen die Tilburg Trappers. Die Niederländer haben sich des Nichtantretens schuldig gemacht – weil sie auf eine coronabedingt zu geringe Anzahl an Spielern verwiesen hatten, genug Spieler aber vorhanden waren und diese in der zweiten Mannschaft tätig waren. Wertung: drei Punkte und 5:0 Tore für die Scorpions.

Von Stephan Hartung