Ende der Hauptrunde: Scorpions verlieren, Indians siegen

Mellendorf

Trotz der Niederlage wurden sie von ihren Fans gefeiert: Die Hannover Scorpions unterlagen in der Eishockey-Oberliga am Sonntag mit 3:5 (2:1, 1:1, 0:3) gegen die Moskitos Essen. Und dennoch war ihnen der Applaus eines Großteils der 751 Zuschauer in der Hus-de-Groot-Eisarena sicher. Denn diese honorierten, in welch personeller Lage die Mellendorfer zum letzten Vorrundenspiel in der Staffel Nord angetreten waren. Denn nach ihrer coronabedingten Zwangspause konnten die Scorpions immerhin wieder mit zwölf Feldspielern mitmischen. Und mit diesem dezimierten Kader machte es die Mannschaft von Interimstrainer Dieter Reiss gut. In den Play-offs bekommen es die Scorpions ab Freitag daheim mit dem SC Riessersee zu tun.

Essen dreht Partie in Mellendorf

Die Reiss-Truppe ging durch Julian Airich in Führung, der Stürmer traf gegen seinen Ex-Verein nach sechseinhalb Minuten. Der Ausgleich von Mitch Bruijsten schockte die Gastgeber nicht (12.), nur rund zwei Minuten später traf Michael Hammond zum 2:1 (14.). Robin Thomson (25.) erhöhte im Mitteldrittel auf 3:1, ehe der frühere Indians-Stürmer Robby Hein auf 3:2 verkürzte (32.). Im Schlussdrittel wendeten die Essener, die mit gleicher Mannschaftsstärke angetreten waren wie die Scorpions, das Blatt. Bei fünf Partien in den vergangenen zwölf Tagen besaßen sie offenbar mehr Wettkampfpraxis. Fabio Frick (46.) egalisierte zum 3:3. Keeper Brett Jaeger (47.) verhinderte mit einer starken Parade noch das 3:4 gegen Marc Zajic (47.). Nach dem nächsten Bully war jedoch Hein zur Stelle und brachte die Moskitos erstmals in Front (48.). In der Schlussphase nahm Reiss Jaeger vom Eis zugunsten eines zusätzliches Feldspielers. Aaron McLeod traf ins leere Tor zum 3:5-Endstand (60.).

Tore: 1:0 (6:27) Airich (Just, Klöpper), 1:1 (11:12) Bruijsten (Hein, Frick), 2:1 (13:33) Hammond (Ross, Trabucco), 3:1 (24:17) Thomson (Just, Reichel), 3:2 (31:34) Hein (Hueb­scher, Ziolkowski), 3:3 (45:02) Frick (Hein, Bruijsten bei 5–4), 3:4 (47:23) Hein (Zajic, McLeod bei 4–3), 3:5 (59:44) McLeod (Frick bei 5–6).

Halle liegt den Indians

Die Hannover Indians haben zeitgleich ihren Endspurt der regulären Saison mit einem 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) bei den Saale Bulls Halle abgeschlossen. Damit wurde der Tabellenführer am Wochenende zum Lieblingsgegner, denn der ECH hatte bereits Freitag am Pferdeturm mit 6:0 gegen Halle gewonnen. Die Indians sicherten sich durch den Auswärtserfolg den vierten Platz der Nordstaffel und damit den Heimvorteil im Achtelfinale der Play-offs. In der ersten Runde trifft der ECH am Freitag auf den Fünften der Staffel Süd, den Deggendorfer SC. Bei Halle traf Joe Kiss nach 50 Sekunden zum 0:1. Robin Palka (9.) und Branislav Pohanka (15.) waren die weiteren Torschützen. Im Mittelabschnitt dauerte es 55 Sekunden, ehe Parker Bowles zum 0:4 erfolgreich war. Pohanka (35.) gelang das 0:5. Philipp Halbauer (40.) verkürzte auf 1:5. Sebastian Christmann erzielte das 6:1 aus ECH-Sicht (44.).