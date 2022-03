Endlich in Sicherheit vor dem Krieg

Hannover

Sie rücken dichter zusammen bei Waspo 98. Und zwar im Wortsinn. Der Wasserball-Meister schafft Platz für mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine. Der künftige deutsche Nationalspieler Ivan Nagaev hat einen Teil seiner Familie aus Odessa vom Schwarzen Meer und anderen Teilen des Kriegsgebietes nach Hannover geholt. „Es gibt eine wunderbare Welle der Solidarität im Verein. Es geht jetzt um das Leben, nicht um den Sport“, sagte Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker. Dass der Meister in der Bundesliga ohne Nagaev mühelos mit 18:5 (5:0, 5:1, 3:1, 5:3) beim SV Ludwigsburg siegte, geriet fast zur Nebensache. Auch die aktuellen Nationalspieler fehlten wegen eines Lehrgangs. „Dafür war es gut und schwungvoll, es geht voran“, sagte Trainer Karsten Seehafer. Julian Real, Matija Brguljan und Aleksandar Radovic warfen jeweils drei Tore.

„Meine Mutter musste oft weinen“

Mit seinem Auto war Nagaev, der einen russischen Pass hat und in Deutschland kurz vor der Einbürgerung steht, erst einmal nach Breslau gefahren, am Freitag holte er den zweiten Teil der Familie aus Warschau ab. Dort kamen seine Mutter und Schwiegermutter mit dem Bus an. „Die Lage ist sehr schlimm. Und die Reise war anstrengend. Meine Mutter musste oft weinen, alles war voll mit Frauen, Kindern und alten Menschen, es gab kaum Platz“, berichtete Nagaev, „aber die Hilfsbereitschaft der Menschen war überall groß.“ Auch sein Vetter sowie eine Cousine mit ihrer Mutter haben es nach Hannover geschafft. „Als ich in Polen die vielen Menschen gesehen habe, die freiwilligen Helfer, bekam ich eine Gänsehaut“, berichtete Nagaev.

In Linden fand die Familie des 28-Jährigen Unterkunft. Die Waspo-Spieler Fynn und Linus Schütze haben ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, in der sie gemeinsam wohnen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Nagaev, „meine Familie ist glücklich, dass sie in Sicherheit ist.“ Mit nach Polen hatte er jeweils Medikamente genommen, die Trainergattin Maike Seehafer gespendet und gesammelt hatte, sie ist Ärztin. „Jeder hilft, alle Mitspieler haben Verständnis, das zeichnet diese Mannschaft aus. Das Team und der gesamte Verein wollen Ivan und Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen“, so Seidensticker.

Wie es nun weitergeht, ist unklar. In der Lindener Wohnung leben sie einstweilen zu neunt. „Wir versuchen, unbürokratisch Lösungen zu finden“, bekräftigte Seidensticker. Klar ist: Der torgefährliche Linkshänder wird dem deutschen Nationalteam, das im Umbruch steckt, eine Stütze sein. Im Sommer, so hofft der Modellathlet, der schon zwei Meistertitel mit Waspo holte, wird er für Deutschland bei der WM in Budapest spielen. „Das ist jedenfalls der Plan“, sagt er. „Wir wünschen uns, dass der deutsche Verband das Verfahren beschleunigt“, so Seidensticker.

„Wir können nur warten und hoffen“

Das Kriegsdrama ist für Ivan Nagaev allerdings noch längst nicht beendet, sein Bruder und sein Vater sind in der Ukraine geblieben. Täglich telefonieren sie. Die russische Armee rückt offenbar auf die Stadt vor, die Angst ist groß. „Wir können nur warten und hoffen“, sagt Nagaev.

Von Stefan Dinse