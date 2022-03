Hannover

Martin Kluck (37) ist seit Tag eins bei Hannover United als Trainer dabei, bis zur vorletzten Saison spielte er noch selber mit. Seit einigen Jahren trainiert er den Landeskader, seit 2018 ist er außerdem Co-Trainer der Herren-Nationalmannschaft. Er gehört zu den Rollstuhlbasketballern, die ohne Handicap spielen – und für die Inklusion gelebter Alltag ist.

Herr Kluck, Sie haben kein Handicap, haben aber schon als Kind mit Rollstuhlbasketball angefangen. Wie kamen Sie dazu?

Ich bin da reingeboren. Der beste Freund meines Opas hatte einen Unfall, wodurch er querschnittsgelähmt wurde. In seiner Reha in Bad Münder bildete sich eine Rollstuhl-Sportgruppe. Daraus entstand der BSV Sünteltal, der 2012 in der Spielgemeinschaft mit dem RSC Oldenburg zu Hannover United wurde. Sie waren auf der Suche nach einem Trainer – den Posten übernahm mein Vater, der aus dem klassischen Basketball kam. Als ich geboren wurde, war er also Rollstuhlbasketball-Trainer – und ich war bei jedem Spiel dabei und saß schon im Rollstuhl, bevor ich laufen konnte und bekam einen Ball in die Hand gedrückt. Mit elf Jahren habe ich mir zu Weihnachten selber einen Rollstuhl gewünscht – und habe angefangen zu spielen.

Haben Sie nie mit einer anderen Sportart geliebäugelt?

Doch, ich spielte in der Jugend parallel Basketball und Rollstuhlbasketball, ich hätte genauso gut beim klassischen Basketball bleiben können, nur die Fahrt zum Training war weiter.

Das hat Ihren Vater bestimmt gefreut.

Naja (lacht). Meine Eltern hätten lieber gehabt, wenn ich eine Sportart mit Gleichaltrigen ausgeübt hätte. Beim Rollstuhlbasketball gibt es keine Jugendmannschaften, also habe ich mit Erwachsenen gespielt.

Wie war es für Sie, als Mensch ohne Handicap zwischen Menschen mit Behinderung aufzuwachsen?

Ganz normal. Mir stößt es eher auf, dass das für viele so außergewöhnlich ist.

Sie haben viele Jahre Schulprojekte für den Behindertensportverband realisiert, welche Werte haben Sie den Kindern und Jugendlichen vermittelt?

Ob Handicap oder nicht: Wir sind alle nur Menschen. Sportler mit Handicap verbringen genauso viel Zeit in der Halle wie andere Sportler – und sie können genauso unsympathisch sein wie es auch Menschen ohne Handicap sein können. Und ganz wichtig: Ich mache keinen Behindertensport, sondern ich mache Sport mit Menschen mit einer Behinderung. Und der Rollstuhl ist kein Hilfsmittel, sondern nur mein Sportgerät wie für einen Tennisspieler der Schläger. Das mag für manche pedantisch klingen. Für mich ist es aber ein großer Schritt in Sachen Toleranz.

Sie reizt also vor allem das Sportliche.

Es ist ein genialer dynamischer Sport, wo es ordentlich scheppert. Es gibt hohe taktische Anforderungen, man muss als Gruppe besonders funktionieren. Das Teamgefühl und Rollenverständnis ist enorm wichtig.

Und trotzdem ist der Sport besonders, weil er beispielhaft inklusiv ist. Es spielen Männer und Frauen zusammen, Menschen mit und ohne Handicap.

In Zeiten, wo viele hauptsächlich auf sich schauen, lehrt er, mehr einen Blick auf andere zu haben. Er lehrt Toleranz – und sich mit Situationen anderer auseinander zu setzen und andere Blickwinkel zu bekommen. Ohne diesen Sport hätte ich die vielen tollen Menschen mit ihren Geschichten nicht kennengelernt. Bei uns zählt nur der Mensch – und wenn ich einen Gegner aus dem Rollstuhl hauen will, ist es egal, ob er eine Behinderung hat oder nicht. Alle reden über Inklusion, wir leben sie.

Von Josina Kelz