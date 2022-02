Hannovers Top-Judoka Olek und Starke holen Gold in Warschau

Hannover

Die European Open in Warschau sind für zwei Hannoveranerinnen zu einem echten Erfolgserlebnis geworden. Pauline Starke in der Klasse bis 57 und Anna Monta Olek bis 78 Kilogramm, beide vom Judo-Team Hannover, holten sich in ihren Klassen die Goldmedaillen.

Starke feierte dabei ihr glänzendes Comeback. Noch im November hatte sie eine Meniskus-Operation über sich ergehen lassen. Viel Reha und dann ein langes Aufbautraining folgten. „Jetzt hatte ich mich fit genug für so ein Turnier gefühlt“, sagte sie. Das mussten auch die Gegnerinnen erkennen. Viermal musste sie auf die Matte, viermal gewann sie vorzeitig – entweder im Bodenkampf, mit Würfen oder taktischer Stärke, wenn sie den Gegnerinnen Strafen anhängte. Im Finale gegen die Spanierin Carla Ubasart Mascaro war der Kampf schon nach 2:22 Minuten vorbei. „Ich hätte gerne noch ein paar mehr Würfe angesetzt“, sagte Starke. Aber dafür hatte sie nach ihren schnellen Siegen keine Möglichkeit mehr. „In einer Woche starte ich auch bei den European Open in Prag“, sagte sie. Dort kann wie weiter werfen.

Erstes internationales Frauenturnier für Olek

Ihr erstes internationales Turnier bei den Frauen absolvierte Olek – auch wenn sie noch der Junioren-Klasse angehört. Doch vom Gewinnen hielt sie das in der Klasse bis 78 Kilogramm nicht ab. Nach vorzeitigen Siegen gegen Rachel Tyler (Großbritannien) und Marie Fernandez (Frankreich) ging es gegen Lucia Perez Gomez aus Spanien über die volle Zeit von vier Minuten. Doch auch nach Punkten siegte Olek.

Im Finale stand ihr eine alte Bekannte gegenüber. Die Niederländerin Yael Van Heemst hatte sie im vergangenen Jahr sowohl bei der U21-EM als auch der U21-WM jeweils im Finale bezwungen. Nun war die Niederländerin mit sogar drei vorzeitigen Siegen ins Finale spaziert. Doch dort war wieder Olek die Bessere. Nach 2:26 Minuten hatte die Hannoveranerin ihre Rivalin erneut auf die Matte gelegt. Auch Olek wird in Prag erneut antreten.

Von Matthias Abromeit