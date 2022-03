Langenhagen

Die Uhr tickt, für den SC Langenhagen läuft die Zeit in der Frauen-Regionalliga nun ab. An das kleine Volleyballwunder, das für den Klassenerhalt nötig wäre, mag niemand mehr so recht glauben. In den verbleibenden drei Partien müsste der SCL selbst maximal punkten und außerdem auf mehrfache Schützhilfe hoffen, um es noch auf den zurzeit acht Zähler entfernten drittletzten Tabellenplatz zu schaffen – schwer vorstellbar bei einer Mannschaft, die zehn ihrer bisherigen elf Begegnungen verloren hat.

Mit dem Kellerduell beim Vorletzten SV Wietmarschen (Sonntag, 16 Uhr) beginnt für die Lan­genhagenerinnen die Abschiedstour zurück in Richtung Oberliga, aus der sie vor acht Jahren aufgestiegen waren. Der Druck ist weg, „vielleicht läuft es dadurch ja wieder gut für uns“, sagt Fred Meyerjürgens. Trotz der aussichtslosen Lage hofft der Trainer, dass sich sein SCL-Team im Endspurt so teuer wie möglich verkauft. „Wir wollen nicht daddeln, sondern Leistung bringen. Das ist die einhellige Meinung“, sagt er.

Verzichten muss Meyerjürgens neben Elisabeth Loewe, die aus beruflichen Gründen nach Vechta umgezogen ist, auch auf Ana Celine Braun aufgrund eines Termins in Berlin. Noch fraglich ist der Einsatz von Fiene Daniel, die ihre Masterarbeit schreibt. Dafür nimmt der SCL gute Erinnerungen mit nach Wietmarschen: Im Hinspiel im November hatten die Langenhagenerinnen ihren einzigen Saisonsieg gefeiert. Meyerjürgens: „Sollte uns das nun wieder gelingen, wäre das Balsam für die Seele.“

Von Dirk Herrmann