Luchse zu müde bei den Royals aus Saarlouis

Saarlouis

Hannovers Bundesliga-Basketballerinnen haben ihren dritten Sieg in Serie verpasst, bei den Royals Saarlouis verloren die Luchse vom TKH am Donnerstag mit 59:64. Damit verpasste es die Mannschaft von Trainerin Sidney Parsons, in Richtung der Plätze drei und vier zu klettern, die ihr in den bereits erreichten Playoffs in Runde eins das Heimrecht bringen würden.

Luchse können die Führung nicht halten

„Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, hatte Parsons vor den Gegnerinnen gewarnt – trotzdem ging es schief. 16:16 stand es nach dem ersten Viertel, im zweiten Abschnitt wurden die Hannoveranerinnen dann warm und gingen, auch dank Aliaksandra Tarasava (bis dahin 13 Punkte), mit einer 36:34-Führung in die Pause.

Die Zwei-Punkte-Führung hielt bis zu Beginn des vierten Viertels (46:44). Weil aber Leah Alexandria Scott bei den Gastgeberinnen einen Sahnetag mit 27 Punkten erwischte und Hannover „die Müdigkeit in den Beinen gespürt hat“, wie Parsons sagte, gingen die Luchse am Ende leer aus. „23 Punkte nach der Halbzeit von uns – das war zu wenig“, so die Trainerin weiter. Am Sonntag trifft Hannover auf Wasserburg, dazu steht noch ein Nachholspiel gegen Keltern an.

TKH-Punkte: Tarasava 19, Stammberger 15, Roscoe 9, Morawiec 7, Broßmann 6, Moten 3.

Von Eric Zimmer