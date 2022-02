Hannover

Freistilspezialist Sven Schwarz wird es zu den Olympischen Spielen schaffen, da haben sie bei Waspo 98 eigentlich keine Sorge. Der 19-Jährige gilt als das große Schwimmtalent des Vereins. Recht unverhofft ist der Meister im Wasserball aber nun zu einem weiteren Hochkaräter im Schwimmen gekommen: Olympionike Poul Zellmann hat sich Waspo angeschlossen. Auch er ist ein Freistilspezialist. „Ob Sprint oder 400 Meter, Poul kann alles schwimmen. Wir freuen uns sehr, das ist eine große Bereicherung“, sagt Karl-Heinz Windt, Schwimm-Experte und Konditionstrainer der Wasserballer.

Zellmann ist 26 Jahre alt und kommt von der SG Essen, der Liebe wegen ist er nach Hannover gewechselt. Der Student der Wirtschaftswissenschaften ist mehrfacher deutscher Meister und erfahrenes Mitglied der Langstaffel des Nationalteams. „Wir sind froh, einen so namhaften Mann in unserem Verein zu haben“, sagt Vorsitzender Bernd Seidensticker.

Unterdessen ist Schwarz zum Titel bei der Norddeutschen Meisterschaft geschwommen. Beim Sieg über 1500 Meter Freistil lieferte Schwarz in 15:28,20 Minuten eine ordentliche Leistung ab, immerhin startete er aus dem normalen Training. Der Gymnasiast der Humboldtschule will sich in diesem Jahr sowohl für die EM als auch die WM auf der langen Bahn qualifizieren. „Es läuft bisher prima in dieser Saison, ich bin ohne gesundheitliche Probleme durchgekommen“, so Schwarz, der nun ins Trainingslager fährt.

Von Stefan Dinse