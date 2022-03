Platz 4! Indians in Derbyform

Hannover

Noch zehn Tage bis zum Beginn der Play-offs in der Eishockey-Oberliga – einen Vorgeschmack auf die Intensität für die wichtigste Phase der Saison gab es bereits am Dienstagabend in der Partie zwischen den Hannover Indians und den Icefighters Leipzig. Beide Teams kämpfen Kopf an Kopf um den vierten Rang, der im Achtelfinale der Play-offs den Heimvorteil im Duell mit dem Fünften der Staffel Süd bedeutet. Nach dem verdienten 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)-Sieg haben die Indians aktuell diesen Trumpf in der Hand – weil sie mit den Sachsen den Platz tauschten und nun vor dem Derby am Pferdeturm gegen die Scorpions selbst Vierter der Nordgruppe sind. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,02 über den Punkte-Quotienten.

Ärger schon beim Eröffnungsbully

Dass es wegen der Wichtigkeit der Partie eine umkämpfte und teilweise auch giftige Partie werden würde, zeigte sich schon vor und auch beim Eröffnungsbully. Als Hauptschiedsrichter Artur Stach die Scheibe einwerfen wollte, verhakten sich ECH-Spieler Igor Bacek und sein Gegenspieler Taavi Vartiainen am Rande des Mittelkreises – sie schubsten und drängelten um die beste Position. In den ersten zehn Sekunden, als die Scheibe im Spiel war, lieferten sich die beiden Streithähne weitere körperliche und verbale Scharmützel. Fünf Minuten später saß Vartiainen tatsächlich für fünf Minuten auf der Strafbank – nach einem kräftigen Faustkampf mit Thomas Pape, der eine Zwangspause in gleicher Größenordnung erhielt.

Torschütze Bowles im Netz

Zu dieser Phase der Begegnung hatten die Indians ihren guten und aggressiven Start bereits in eine Führung umgemünzt. Parker Bowles überwand Eric Hoffmann im Icefighters-Tor zum 1:0 (4.). Nach einer Viertelstunde lag Bowles sogar selbst im Netz – genauso wie die Scheibe. Der Kanadier hatte Hoffmann aus Nahdistanz ausgespielt und zum 2:0 getroffen. Filip Stopinski markierte den Anschlusstreffer (19.) zum Abschluss eines rassigen Drittels.

814 Zuschauer zufrieden

Vor 814 Zuschauern am Pferdeturm gelang den Indians auch im zweiten Abschnitt ein perfekter Start – wieder erzielten sie einen Treffer rund dreieinhalb Minuten nach Beginn eines Drittels. Branislav Pohanka traf zum 3:1 (24.). Aus spitzem Winkel erhöhte Robin Palka auf (29.) für die Gastgeber, die sogar auf das 5:1 drängten.

Fünf Minuten Unterzahl zum Schluss

Zu Beginn des Schlussdrittels musste die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio wegen einer Strafzeit gegen Mike Mieszkowski eine fünfminütige Unterzahl überstehen – tat dies aber mit Bravour durch viele geblockte Schüsse und einen starken Jan Dalgic im Tor. Den sicheren Vorsprung brachten die Indians über die Zeit, Bacek mit einem abgefälschten Schuss sowie Niko Esposito-Selivanov hätten sogar für einen noch höheren Sieg sorgen können.

Tore: 1:0 (3:32) Bowles (Strakhov), 2:0 (15:10) Bowles (Pohanka, Mieszkowski bei 5-4), 2:1 (18:46) Stopinski (Slanina, Burns), 3:1 (23:39) Pohanka (Bowles, Pape), 4:1 (28:38) Palka; Strafminuten: Hannover 19, Leipzig 9

Von Stephan Hartung