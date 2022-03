Recke Mävers freut sich „riesig“ über Nominierung durch Gislason

Hannover

Veit Mävers saß am Freitagvormittag noch beim Frühstück, als gegen 10 Uhr sein Telefon klingelte und im Display der Name Alfred Gislason aufleuchtete. Mävers fiel zwar nicht das Brötchen aus der Hand, aber eine gewisse Aufregung schwang mit, als er den Anruf des Bundestrainers annahm. „Ich bin schon schnell rangegangen“, sagt Mävers, der ahnte, worum es ging: um die beiden nächsten Länderspiele gegen Ungarn.

Nachdem sich Gislason über den Stand von Mävers’ Corona-Infektion informiert hatte und der Recke der TSV Hannover-Burgdorf ihm Entwarnung gab, „hat er gesagt: Alles klar, du bist nominiert“, erzählt der 21-Jährige.

Zwei Länderspiele gegen Ungarn

Mävers, der schon zum Elitekader des DHB gehörte, ist einer von zwei Neulingen im 19-köpfigen Kader für den Lehrgang ab dem 14. März in Kaiserau und die beiden Partien am 19. März in Gummersbach und 20. März in Kassel. Mävers zählte bereits zum erweiterten EM-Aufgebot, war dann bei der Endrunde im Januar aber nicht dabei. „Ich freue mich natürlich riesig“, sagt Mävers.

„Veit Mävers hat sich über seine Leistungen im Verein empfohlen. An seinem Weg haben viele Förderer mitgewirkt, so dass wir mit einem jungen Mittelmann weiter in die Zukunft investieren können“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Mävers hat allerdings zahlreiche Konkurrenz auf dieser Position. Auch die nominierten Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig) und Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) sind Spielmacher. Für Debütant Mävers geht es darum, Länderspielluft zu schnuppern. Vielleicht reicht es ja für einen ersten Einsatz.

Corona gut überstanden

Viel wichtiger ist: Die Corona-Infektion hat er gut überstanden. Zwei Jahre lang war er vom Virus verschont geblieben. Praktisch alle seine TSV-Teamkollegen hatten sich zuvor infiziert, manche sogar ein zweites Mal. Nur Mävers nie – bis vergangene Woche, als ein Test plötzlich positiv war. Mävers blieb symptomlos, konnte sich aber nicht negativ freitesten. Deswegen konnte er auch nicht am Donnerstag gegen TBV Lemgo auflaufen. Am Freitag war der zehnte Quarantänetag. Ab Samstag kann Mävers also raus aus der Isolation und spätestens Anfang kommender Woche wieder mit dem Training beginnen, sofern er alle medizinischen Tests besteht: „Da bin ich zuversichtlich.“

Von Simon lange