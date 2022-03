Hannover

Drei Partien haben die Recken in diesem Jahr gespielt, voll überzeugt haben sie bisher nicht – und obendrein alle verloren. „Wir sind noch nicht am Optimum unserer Leistung, deshalb kamen wir für Punkte nicht infrage“, sagt Trainer Christian Prokop. Nun wird es aber Zeit für Punkte, am Donnerstag steht um 19.05 Uhr das Duell beim Bergischen HC an. Prokop dürfte in der Ab­wehr um­stel­len, er fordert in erster Linie die Grundtugenden ein: „Der Bergische kommt über den Kampf, und da müssen wir auch bei 100 Prozent sein.“

Eine aggressivere Ab­wehr als zuletzt will Prokop sehen, „wir müssen da um jeden Zentimeter fighten“. Um auf die schnellen und beweglichen Angreifer des BHC zu reagieren, dürfte im Innenblock wieder Bastian Roscheck zum Einsatz kommen – er saß zuletzt beim 27:31 gegen Lemgo nur auf der Bank. „Das sollte aber kein Zeichen sein oder so etwas“, unterstreicht Prokop, er hatte sich für Ilija Brozovic und Evgeni Pevnov und damit für mehr Masse gegen den Pokalsieger entschieden.

Kapitän Böhm fällt weiter aus

Noch nicht wieder voll auf der Höhe ist Martin Han­ne, ihn plagen ebenso seit Wochen Rü­cken­pro­ble­me wie Linkshänder Ivan Martinovic, dessen Ein­satz in Solingen sehr fraglich ist. Dem Kroaten waren die Be­schwer­den zu­letzt anzumerken, Martinovic fand nicht zu voller Stärke. „Bei Martin läuft der Reha-Prozess gut, es wird von Woche zu Woche besser, aber spielen kann er noch nicht“, so Prokop. Zudem fällt Kapitän Fabian Böhm nach Ellbogenoperation am rechten Wurfarm für einige Wochen aus. „Aber es ist ja genug Qualität da“, sagt Prokop.

Und eine sehr gute Nachricht gab es obendrein mit der Berufung von Veit Mävers in die Nationalmannschaft in dieser Wo­che. „Veit hat viel an sich gearbeitet, es freut mich sehr für ihn“, sagt Prokop. Wichtig sei nun, „dass er keine zu großen Luftschlösser baut“, sagt der Coach, die mediale Aufmerksamkeit um das DHB-Team sei enorm. „Man wird da schnell gehypt und dann wieder runtergeschubst. Da muss Veit bei sich bleiben“, sagt Prokop.

Wieder mehr Zuschauer als VIP-Gäste

Die TSV Hannover-Burgdorf hingegen muss erst wieder richtig zu sich finden. Einige Begegnungen waren wegen Corona ausgefallen, das Team kam nicht in den Rhythmus. Den in der Solinger Klingenhalle zu bekommen, wird nicht leicht, weiß Prokop: „Dort ist es noch lauter als in Wuppertal, wo der Bergische auch spielt.“ Da die Corona-Auflagen gelockert wurden, haben die sehr heimstarken Gastgeber erstmals wieder mehr Zu­schau­er als nur einige VIP-Gäste. Es dürfte also tatsächlich recht laut werden.

Ein Vorteil für den BHC, der das Hinspiel in Hannover mit 20:28 verlor: David Schmidt ist wieder fit, er dürfte gegen die TSV zumindest zu kurzen Einsätzen kommen. Der 28-Jährige ist einer, der den Unterschied machen kann. Den Recken wird das nicht egal sein, für Trainer Prokop ist aber viel wichtiger, dass die Spieler Verantwortung übernehmen, Spielfreude und Tempospiel zeigen: „Momentan ist es egal, wer unser Gegner ist.“

Von Stefan Dinse