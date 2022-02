Hannover

Vier Spiele binnen fünf Tagen, das ist auch für Wasserball-Meister Waspo 98 sehr viel. Am Freitag um 19 Uhr steht der Bundesliga-Gipfel in Berlin gegen die WF Spandau 04 an. Am Samstag geht es um 18 Uhr gleich beim OSC Potsdam weiter – diese Aufgabe ist aber vergleichsweise leicht. „Es ist schon eine besondere Anstrengung für Körper und Geist“, sagt Trainer Karsten Seehafer, „wir müssen den Siegeswillen ins Wasser bringen.“

Waspo hatte in dieser Woche erst in der Champions League hoch gegen CN Marseille (7:14) verloren und dann die White Sharks hoch geschlagen. Spandau siegte in der Königsklasse mit 16:5 gegen Steaua Bukarest. „Vorteil für Spandau, sie hatten es in dieser Woche leichter“, so Seehafer.

Weil im Sommer überraschend doch eine WM ausgetragen wird – Budapest hatte sich als Ausrichter angeboten – ist der Terminplan für die Wasserballer spürbar enger geworden. „Wir haben uns mit Spandau auf diesen Termin geeinigt, das ist okay“, so Seehafer. Waspo hat eine Partie mehr und ist Tabellenführer vor den Berlinern, beide Kontrahenten sind in der Bundesliga noch nicht aufeinandergetroffen und folglich ungeschlagen.

Die White Sharks haben zwei wichtige Partien vor sich, zunächst geht es am Samstag (18 Uhr) in der Bundesliga zur SG Neukölln. Am Sonntag (14 Uhr) steht im Sportleistungszentrum gegen den SSV Esslingen das Achtelfinale des DSV-Pokals an.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mut macht den Sharks der couragierte Auftritt gegen Waspo, sie verloren das Spiel am Mittwoch mit 11:18 etwas zu deutlich. Nach der Partie flachsten Sharks-Kapitän Marvin Götz und sein älterer Bruder Kevin, Nationaltorwart von Waspo, noch eine ganze Weile am Beckenrand.

Bei allem Spaß überwog aufseiten der Sharks in dieser Nachholpartie dennoch das Gefühl, unter Wert geschlagen worden zu sein. „Das war über weite Strecken ganz gut“, stellte Marvin Götz fest. Ein Sonderlob verdiente sich einmal mehr Torjäger und Linkshänder Luka Sekulic, er hat in dieser Spielzeit bereits 21 Treffer erzielt und soll ein Garant sein, die Play-offs zu schaffen nach einem schleppenden Start.

Von Stefan Dinse