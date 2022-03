Burgwedel/Langenhagen

Glückwunsch zum Klassenerhalt an den TTK Großburgwedel. Zwar kann die Mannschaft von Manager Michael Junker weiterhin auf Platz neun der 3. Frauen-Bundesliga Nord abrutschen, dennoch ist der Ligaverbleib bereits drei Partien vor dem Saisonende in trockenen Tüchern. In dieser Woche mussten die potenziellen Kandidaten für die neue Saison ihre Meldung für die Drittliga-Spielzeit 2022/2023 abgeben. Zehn Vereine bekundeten auf diese Weise ihr Interesse. Und somit ist klar: Jeder, der will, darf auch. Der TTK Großburgwedel ist dabei, ebenso der MTV Engelbostel-Schulenburg, der damit erstmals in seiner 115-jährigen Historie in einer der Tischtennis-Bundesligen vertreten sein wird.

96 und ASC verzichten

Sportlich qualifiziert wären auch Hannover 96 und der ASC Göttingen, beide ließen die Frist indes verstreichen und gehören daher fortan nicht mehr zum Starterfeld. Bei 96 war nach dem Verlust der kompletten Frauenmannschaft an den TTK Großburgwedel dieser Schritt keine Überraschung mehr. Die Nichtmeldung der Südniedersachsen hingegen verblüffte Junker ziemlich. „Das kann ich mir noch nicht recht erklären“, sagt er. Die TTVg WRW Kleve hatte ihr Team bereits mitten im laufenden Betrieb – am 7. März – aus dem Rennen genommen und ist damit erster Absteiger 2022.

Keine Kaffeefahrt nach Fritzdorf

Doch genug in die Zukunft geblickt; noch ist die aktuelle Saison ja nicht beendet. Und selbst, wenn sich die ärgsten Sorgen in Burgwedel nun elegant und wie von allein in Wohlgefallen aufgelöst haben, „wollen wir trotzdem am Ende sportlich nicht auf einem Abstiegsplatz stehen“, sagt Junker vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) beim TTC GW Fritzdorf im Rhein-Sieg-Kreis. Eine Vergnügungsfahrt soll der Ausflug zum Tabellennachbarn nicht werden, auch wenn Junker das „Holiday Inn“ als Unterkunft auserkoren hat. Sie nehmen es schon ernst. Nicht umsonst tritt der TTKG in Bestbesetzung an.

MTV II will für MTV I nachrücken – und die Chancen stehen sehr gut

Dass der vom MTV Engelbostel-Schulenburg in der Regionalliga verlassene Platz adäquat nachbesetzt wird, dafür will die MTV-Reserve in ihren drei verbleibenden Oberligapartien – allesamt an eigenen Tischen – sorgen. Bei drei Minuspunkten Vorsprung auf die SV Oldendorf, die allerdings noch fast wahnwitzige sechs Spiele ausstehend hat, wäre man mit vier Zählern sicher aufgestiegen. Auch drei könnten beim aktuellen Matchdifferenz-Vorsprung von 41 eventuell reichen.

Der erste Anlauf sollte ebenfalls am Samstag erfolgen, die Partie wurde vonseiten des Gegners VfR Weddel abgesagt. So können sich Faustyna Stefanska (Aus im Achtelfinale) und Laura Milos (Vorrunde) noch von ihrer Teilnahme an der deutschen U15-Meisterschaft in Wiesbaden ausruhen.

Von Ole Rottmann