Hannover

Eigentlich ist Sasha Gorovits ein echter Sonnenschein. Ob in seinem Job als Tennistrainer oder mit seinem Geschäft der digitalen Schlägeranalyse und individuellen Schlägeranpassung. Doch in diesen Tagen wirkt das Lächeln des 30-Jährigen so manches Mal weit weniger heiter als sonst. Was nicht weiter verwunderlich ist, Sasha Gorovits ist in der Ukraine geboren. Und obwohl er bereits als Zwölfjähriger mit seinen Eltern und seiner Schwester Sofia nach Deutschland kam, hat er Familie und Freunde in seiner Heimat.

Freunde und Familie, um die er bangt, mit denen er leidet. „Meine Oma hat ihren 84. Geburtstag im Keller sitzend verbracht. Ohne Strom und ohne Wasser“, berichtete er am Rande des internationalen Jugendturniers Cup der Nordverbände in Isernhagen. Immer wieder schaut er auf sein Handy, verfolgt die aktuellen Nachrichten, sieht sich Videos an – um auch sehen zu müssen, dass seine Heimatstadt Charkiw wiederholt angegriffen und zerbombt wird.

Er will Tennis als Plattform nutzen

„Wir müssen jetzt zusammenstehen“, sagt Gorovits. Er fordert es sogar: „Wir müssen aus dem Sport heraus Zeichen setzen.“ Damit schließt er sich seinen prominenten Tennis-Landsleuten an. Elina Switolina, mit Rang 18 die beste ukrainische Spielerin auf der Weltrangliste, betonte bei ihrem Auftritt vergangene Woche in Lyon, Tennis als Plattform zu nutzen, um ihre Meinung zu sagen und dabei für ihr Land und die ukrainischen Menschen zu spielen. Ihr Preisgeld spendete sie der Verteidigung ihrer Heimat. Landsmann Sergiy Stakhovsky meldete sich sogar für das Militär. Andrey Rublev indes – der Russe gehört inzwischen zu den Top Ten der Welt – setzte für jeden sichtbar anstelle seines Autogramms ein „No war please“ auf die Kameralinse.

Von der großen in die kleine Tenniswelt. Auch Sasha Gorovits will Zeichen setzen. „Mir geht es natürlich um Frieden. Mich macht es fertig und traurig, dass meine Freunde ihre Nachrichten mit einem ‚wir leben noch‘ beginnen. Aber mir geht es auch um den respektvollen Umgang miteinander, im Sport und im privaten Bereich.“

Seine Freundin ist Russin

Denn für Gorovits gibt es die Grenzen, die dieser Krieg ziehen soll, nicht. Seine Freundin ist Russin, das gemeinsame Kind sollte ursprünglich auch einen russischen Pass erhalten. Und mit Michelle Kirsch (DTV Hannover), die bei dem Cup der Nordverbände, dem internationalen Jugendturnier vergangene Woche in Isernhagen, völlig überraschend das Halbfinale erreichte, trainiert Gorovits gemeinsam mit seinem Vater von Kindesbeinen an. „Ich kenne Michelle, seit sie drei Jahre alt ist. Natürlich wird sich unsere Beziehung nicht verändern“, betont Gorovits.

Während des Turniers versuchte er gemeinsam mit Kirschs Vater Alexander die junge Spielerin von den täglichen Nachrichten abzuschirmen. „Sie hat ihr erstes großes internationales Turnier gespielt, das allein sind emotionale und sportliche Herausforderungen“, weiß er. Zumal er denke, dass von 14-Jährigen kein politisches Statement zu erwarten sei.

Friedenszeichen auf dem Schläger

Ein kleines Zeichen – ganz im Stile der weltbesten Spieler – wollte das Duo aber dennoch setzen. Inmitten ihres Siegeszuges, inmitten der zahllosen Nachrichten, bastelten Kirsch und Gorovits ein Peace-Zeichen und verewigten es auf der Schlägerbespannung des Talentes. Zwei bemalte Tennisbälle dazu, ein gemeinsames Foto und schon war die kleine Friedensbotschaft perfekt. Klein – aber mit großer Aussagekraft.

Von Sybille Schmidt