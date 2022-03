Hannover

Es ist kein leichter Weg zurück für Justus Nieschlag vom Lehrter SK. Ganz im Gegenteil – nach dem Olympiastart 2021 in Tokio hat der Weltklassetriathlet kein Rennen mehr bestritten. Er hatte mit einer angerissenen Achillessehne zu kämpfen und musste sich einer Schulteroperation unterziehen. Nun ist er zurück, der erste Wettkampf steht an. Am Samstag 16.30 Uhr geht es um den Europe-Triathlon-Cup im portugiesischen Quarteira. „Nach langen und teils schmerzhaften acht Monaten freue ich mich, wieder an einem Triathlonrennen teilnehmen zu können. Dass es doch so früh klappt und dann direkt auch über die olympische Distanz – damit hatte keiner gerechnet.“

Bei den Spielen in Tokio war Nieschlag 40. im Einzel und Sechster mit der deutschen Mixedstaffel geworden. Dann lief es nicht gut. „Ich musste mich nach einem Radsturz auch unters Messer legen und meine Schulter wieder richten lassen“, sagt der 30-Jährige. Sechs Wochen musste er den Arm still halten, bevor er langsam mit der Reha beginnen konnte. „Erst im Januar nahm ich mein Schwimmtraining wieder auf“, sagt der gebürtige Hildesheimer und bezeichnet seine Entwicklungskurve als steil.

Lesen Sie auch ERC sagt Ja zur Regionalliga: Wunstorf Lions feiern Meisterschaft nach Derbysieg

Die knappen drei Monate Vorbereitung auf seine Saison seien sicher nicht viel gewesen, er habe sie aber gut genutzt, fühle sich wieder konkurrenzfähig: „Wofür es am Ende reichen wird, werden wir sehen. Da das Feld auch nicht zu schlecht besetzt ist, bekomme ich auch direkt einen Anhaltspunkt geliefert, was meine Leistungen aktuell wert sind.“ Drei Wochen war Nieschlag zuletzt mit dem Kader der Deutschen Triathlon Union im Trainingslager auf Fuerteventura.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nieschlag wird die deutschen Farben auch bei den am 9. April in München beginnenden Arena Games vertreten. Das ist eine Dreistoppserie, in deren Verlauf erstmals in Kooperation von World Triathlon und Super League Triathlon E-Sports Weltmeistertitel vergeben werden. Nieschlag startet im Triple-Mix-Format mit Annabell Knoll, ebenfalls Tokio-Olympionikin. In drei kurzen Triathlons (200 Meter, vier Kilometer, ein Kilometer), die in unterschiedlicher Reihenfolge absolviert werden, wird der Tagessieg ermittelt. Geschwommen wird im 50-Meter-Becken, das Radfahren wird auf der Rolle und das Laufen auf dem Laufband durchgeführt. Die weiteren Etappen der Arena Games sind London (23. April) und Singapur (7. Mai, Grand Final).

Von Stefan Dinse