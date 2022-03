Torwart Hanemann startet mit Vinnhorst in die Mission Aufstieg

Hannover

Die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga beginnt für die Handballer des TuS Vinnhorst am Samstag (19 Uhr) mit dem Hammerspiel beim 1. VfL Potsdam. Fast vor einem Jahr trafen sich beide an gleicher Stelle, damals siegten die Brandenburger mit 24:17 und haben sich durch den Einstieg von Bob Hanning weiter verstärkt. „Das ist der Topfavorit“, sagt Trainer Davor Dominikovic.

Als Vorrundenerster hat der TuS sein Zwischenziel erreicht. Obwohl es zuletzt wieder einige Corona-Fälle im Team gab, sieht der Kroate dem Duell gelassen entgegen: „Wir werden bereit sein“, betont. Mit der Spielplangestaltung ist der Coach indes unzufrieden. Obwohl nach der erforderlichen Neuauslosung der Gruppen mit den weiteren Gegnern Wilhelmshavener HV, TuS Spenge, TSV Altenholz und Eintracht Hildesheim nur noch sechs Mannschaften im Norden spielen, beließ es der DHB beim alten Spielplan, sodass am 9. und 23. April spielfrei ist, ehe dann dreimal in Folge gespielt wird. „Da ist es schwer, den Rhythmus zu halten“, schimpft Dominikovic.

Hanemann kennt die 1. und 2. Liga

Stefan Hanemann weiß unterdessen schon, wie Bundesliga geht. Der Torhüter des Drittligisten Vinnhorst absolvierte 57 Partien für die Eulen Ludwigshafen im deutschen Oberhaus sowie 54 Spiele für die HSG Konstanz und den TuS Fürstenfeldbruck in Liga zwei. Mit dieser Erfahrung soll der 26-Jährige dem TuS in der am Samstag mit dem Spiel in Potsdam der beginnenden Relegationsrunde helfen, den Aufstieg zu schaffen. „Das hatte ich aber so auch noch nicht. Eine Play-off-Runde ist für mich neu. Bei meinen bisherigen Stationen war immer Abstiegskampf angesagt“, sagt Hanemann.

Besonderen Druck macht sich der Mann zwischen den Pfosten aber nicht, sondern genießt die Situation: „Es ist schön, mal wieder mehr Spiele zu gewinnen. Das macht einfach Spaß.“ Trainer Dominokovic holte den gebürtigen Wetzlarer wegen seiner Erfahrung im vergangenen Sommer an den Mittellandkanal. „Stefan ist ein super Typ und bringt in jedes Training viel positive Energie“, sagt der Coach. Mit Freundin Anastasia wohnt der Vinnhorster Keeper im beschaulichen Seelze. „Eine tolle kleine Stadt. Wir haben uns super eingelebt“, sagt er.

Der Torwart studiert auf Lehramt

Seit Januar sind die beiden zu dritt und stolze Eltern von Sohn Oskar. Gut, dass der Papa oft zu Hause sein kann. Zweimal in der Woche ist am Vormittag Training, sonst wird jeden Tag abends geübt. Hanemann konzentriert sich aber nicht nur auf Handball, sondern studiert an der Uni Heidelberg Sport und Russisch auf Lehramt. „Mir ist die gesunde Mischung wichtig. Außerdem hatte ich in Konstanz eine schwere Knieverletzung. Da erfährt man, wie schnell es mit dem Profisport vorbei sein kann“, betont der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler. Durch Corona laufen die Vorlesungen online und lassen sich perfekt mit dem Training vereinbaren. Hanemann ist der erhoffte Rückhalt zwischen den Pfosten.

Dabei war er selber nicht immer zufrieden mit seiner Leistung. „Ein neues System, eine neue Mannschaft. Zu Beginn war es nicht so leicht“, erinnert sich der 1,96-Meter-Hüne. Bei den Derbys gegen die TSV Burgdorf II und Eintracht Hildesheim zeigte er seine Extraklasse und soll auch in der Aufstiegsrunde den Unterschied machen. Hanemann fiebert den entscheidenden Wochen der Saison entgegen. „Es geht jetzt Schlag auf Schlag und in jedem Spiel um alles.“ Der Keeper glaubt an die Stärke der Mannschaft, die vor allem in der Abwehr enorme Fortschritte gemacht habe. „Wir sind besser als am Anfang der Saison.“

Platz eins ist das Ziel

Einen entscheidenden Anteil daran, dass die Vinnhorster Staffelsieger ihrer Vorrunde wurden, habe auch der Fanklub Rote Wand. „Echt überragend, was die machen.“ Der große Favorit in der Nordgruppe der Aufstiegsrunde sei aber trotzdem Potsdam. Ziel der Vinnhorster ist es also, Zweiter zu werden? Der TuS-Keeper muss lachen: „Unser Ziel ist Platz eins. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Da ist Potsdam doch der ideale Auftaktgegner.

Von Uwe Serreck