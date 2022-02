Hannover

Das 0:4 bei den Saale Bulls Halle am Sonntag ist das letzte Spiel für Tobias Stolikowski als Trainer der Hannover Scorpions gewesen. Am Montag hat der Eishockey-Oberligist die einvernehmliche Trennung vom bisherigen Coach bekanntgegeben. „Die sportliche Situation hat sich in letzter Zeit von Woche zu Woche schwieriger dargestellt, wir mussten eine Entscheidung treffen“, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung.

In der vergangenen Saison waren die Scorpions nur denkbar knapp am Aufstieg in die DEL2 gescheitert, doch in der aktuellen Runde laufen sie als Tabellendritter der Nordstaffel den eigenen Erwartungen hinterher. Vor dem 0:4 in Halle gab’s am Freitag zu Hause in Mellendorf ein 2:5 gegen die Hamburg Crocodiles – das Null-Punkte-Wochenende war gleichbedeutend mit Aus für Stolikowski.

Wer Nachfolger von Stolikowski wird, ist noch unbekannt.

Von Redaktion