Handball

Das ist nicht nur für die Burgwedeler Zuschauer eine Überraschung gewesen. Weil sich Trainer Carsten Schröter aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation befand, hatte der HHB-Vorsitzende und Spielmacher Marius Kastening die Idee, seinen Bruder Timo zu fragen, ob er als Coach einspringen könne. „Wir sind ja ein gutes Team und sowieso regelmäßig in Kontakt. Außerdem können wir jede Hilfe gebrauchen“, sagte Marius Kastening. Schröter fand die Idee gut – und so feierte der Profi der MT Melsungen und deutsche Nationalspieler unverhofft seine Premiere auf der Trainerbank. Am Samstag hatte er vormittags noch mit der MT trainiert, nahm dann den Zug und saß abends beim 26:19 (15:13)-Erfolg gegen den Northeimer HC auf der HHB-Trainerbank.

Kurz auf „Abwegen“: Profi Timo Kastening coachte am Wochenende Handball Hannover-Burgwedel. Quelle: imago

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag beim HC Burgenland wäre Timo Kastening nicht nur der bislang erfolgreichste Trainer der HHB-Geschichte geworden, sondern hätte der Mannschaft auch die Chance eröffnet, noch auf Platz zehn zu klettern und sich damit eine bessere Ausgangslage für die Abstiegsrunde zu verschaffen.

Daraus wurde aber nichts, denn nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gab es für die Gäste eine 25:35 (16:18)-Niederlage. „Ich weiß nicht, ob es eine Kraftfrage war. Fest steht, dass unsere Abwehr und unsere Torhüter nicht im Spiel waren“, sagte Schröter.

Crenkes Aktion tut beiden weh

Weil sich Neuzugang Daniel Bruns wieder treffsicher zeigte, hielten die Gäste trotzdem bis zum Stand von 8:8 mit (16. Minute). Ein Knackpunkt war Sekunden später die Rote Karte gegen Corven Krenke, der seinen Gegenspieler im Gesicht getroffen haben soll. „Das tat uns natürlich weh, weil er gegen Northeim richtig gut drauf war“, ärgerte sich Schröter. Trotz dieses Handicaps hielten die Burgwedeler die Partie bis zum 16:17 (29.) durch Julius Hinz offen.

Aber nach Wiederanpfiff ging dann nichts mehr. Mit einem 4:0-Lauf zum 22:16 (37.) erzwangen die Naumburger die Vorentscheidung. Burgwedel versuchte es mit dem siebten Feldspieler, die Wende gelang aber auch durch diese taktische Maßnahme nicht mehr.

Der Zug in Richtung Platz zehn ist damit praktisch abgefahren, seine gute Laune hatte Marius Kastening auf der Rückfahrt allerdings schon wiedergefunden. „2:2 Punkte für Timo sind ordentlich. Da muss sich Carsten warm anziehen“, sagte er und musste lachen.

Schröter am Samstag zurück?

Die laufende Trainingswoche wird abermals der HHB-Vorsitzende als sportlich Verantwortlicher übernehmen. Er hofft, dass sein Cheftrainer im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Eintracht Hildesheim wieder auf die Bank zurückkehrt.

Von Uwe Serreck