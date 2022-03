Hannover

Die Handballer des TuS Vinnhorst haben am Mittwochabend im Stadtderby der 3. Liga die Serie des HSV Hannover gestoppt und mit einem 31:27 (17:12)-Sieg ihre Tabellenführung verteidigt. Die emotionalste Szene gehörte Vinnhorst Torhüter Mustafa Wendland, der in der 59. Minute das erste Mal nach neun Monaten Verletzungspause wieder auf dem Feld stand. Den Siebenmeter von Lauro Pichiri hielt er nicht, wurde aber trotzdem mit „Muwe, Muwe“-Sprechchören gefeiert. „Ein unfassbar schöner Moment. Dafür hat sich die Arbeit in der Reha gelohnt“, sagte der 30-Jährige.

TuS mit besserem Start

Auf dem Feld wurde es im ersten Durchgang selten hitzig. Dem Spiel des HSV fehlte vor nur 346 Zuschauern im Sportzentrum das Feuer, während die Gastgeber früh klarmachten, dass es keine Geschenke geben würde. Maurice Lungela traf bereits nach vier Minuten zum 4:1. Bis zum 8:4 hatten die Gastgeber eine Quote von 88 Prozent. Danach wurde das Spiel offener, aber Vinnhorst blieb dank seiner starken Abwehr, die den Gegner ein ums andere Mal ins Zeitspiel zwang, am Drücker und erhöhte auf 14:8 (22.). Weil zumindest das Spiel über den Kreis klappte, verkürzte der HSV kurz vor der Pause auf 12:16. Den Unterschied machten bis dahin die Torhüter. Während Stefan Hanemann viele freie Chancen zunichte machte, gingen die HSV-Keeper Jonas Lange und Götz Heuer leer aus.

„Es war immer eng“

„Ab der 20. Minute haben wir unser Spiel gemacht, aber das reicht nicht, um hier zu gewinnen“, sagte der enttäuschte HSV-Trainer Robin John. In der 36. Minute hielt Lange endlich den ersten Ball und wurde in der Folge zum starken Rückhalt. Der HSV robbte sich auf 20:22 (46.) heran. Die Fans sahen jetzt ein richtiges Derby. Vinnhorst durfte sich beim eingewechselten Colin Räbiger im Tor bedanken, dass das Spiel in dieser Phase nicht kippte. Zweimal gewann er das Duell gegen Lukas Quedenbaum. Hendrik Pollex und Falk Koldziej erhöhten wieder auf 24:20. Trainer Davor Domikovic war erleichtert: „Es war immer eng. Aber meine Jungs haben wieder viel Energie investiert.“

Burgwedel verliert klar gegen Leipzig

Im Parallelspiel verlor Handball Hannover Burgwedel 22:34 (11:16) gegen den SC DHfK Leipzig II. „Keinen Vorwurf an meine Mannschaft. Leipzig hat über 60 Minuten nicht nachgelassen“, sagte Trainer Carsten Schröter. Julius Hinz erzielte das 1:0 (2.), danach dominierten die Gäste und setzten sich 14:8 (25.) ab. Als Hinz auf 13:17 (36.) verkürzte keimte leise Hoffnung auf eine Wende, die allerdings 150 Sekunden und drei Tore später bereits dahin war. „Dass das Ergebnis so hoch wurde ist schade“, sagte Schröter.

Von Uwe Serreck