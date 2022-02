Voller Fokus auf den Sport: Grünes Licht für den 30. Hannover-Marathon

Hannover

Gute Nachricht für alle Läuferinnen und Läufer: Die Macher des Hannover-Marathons werden endlich ihre Jubiläumsausgabe veranstalten können. Der 30. Ausgabe am 3. April steht nichts mehr im Weg. In den vergangenen zwei Jahren musste die Massenveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wir hatten sehr viele unsichere Nachfragen. Wir haben bewusst noch die neue Verordnung abgewartet – und wollten jetzt das Signal setzen: Es gibt uns – in welcher Form auch immer“, sagt Marathon-Sprecher Michael Kramer und nimmt Bezug auf das am Montag ausgerufen Motto „Hannover läuft wieder... gemeinsam!“ Während andere Veranstalter ihre Läufe abgesagt haben, sogar die, die terminlich hinter Hannover liegen, greift Eichels-Event an. Der Marathon wird bundesweite Signalwirkung haben. Es wird das erste große Laufevent des Jahres in Deutschland.

„Wir freuen uns, endlich wieder loslegen zu können und einen verantwortungsvollen Neustart des größten Laufevents Niedersachsens auf die Straße zu bringen“, erklärt Marathon-Chefin Stefanie Eichel. Aber „sicherlich wird im Umfeld der Veranstaltung nicht alles wieder so sein, wie bis 2019 gewohnt, wir werden uns in diesem Jahr noch mehr auf den sportlichen Ablauf fokussieren“, sagt Eichel.

Bedeutet: Es wird nicht das gewohnte Rahmenprogramm geben. Keine Bühne auf dem Trammplatz im Start-Ziel-Bereich, keine Massage-Einrichtungen, keine bunten Halli-Galli-Stationen an der Strecke. „Das heißt nicht, dass wir, wenn die Situation es kurzfristig erlaubt, nicht doch noch die eine oder andere Aktion setzen. Stand jetzt aber nicht“, sagt Kramer. „Es geht nur um den Lauf, um den Sport, nicht um eine Massenbewegung mit Zuschauerrekorden.“

Dennoch: Zuschauen ist erlaubt. Wenn mit dem 20. März alle Corona-Beschränkungen fallen sollten, könnten sich Marathon-Fans überall an die Strecke stellen und die Teilnehmer anfeuern. In der Vergangenheit hatten sich regelmäßig mehrere Hunderttausend das Spektakel angeschaut.

Komplett neu angepasst wird das Sicherheits- und Hygienekonzept. „Wir sind uns der Verantwortung durchaus bewusst und werden bei der Umsetzung sehr sorgfältig und umsichtig mit den veränderten Rahmenbedingungen agieren“, sagt Eichel.

Aktuell mehr als 10000 Anmeldungen

Sportlich ist die Veranstaltung wie immer vielfältig gegliedert. Geplant sind neben dem klassischen Marathon (inklusive Deutscher Meisterschaft) der Halbmarathon, eine Marathon-Staffel, der 10-Kilometer-Lauf, ein Handbike-Marathon sowie die 10-Kilometer-Runde für Walker und Nordic Walker. Der Familientag ist für den Vortag (2. April) geplant. Die Strecken bleiben im Vergleich zu 2019 identisch.

Die Gesamtzahl der Teilnehmer wird deutlich geringer ausfallen als in den Rekordjahren vor der Pandemie. „30000 Teilnehmer – das ist völlig illusorisch, in solchen Kategorien zu denken“, sagt Kramer. „Das ist nicht unser Ziel.“ Aktuell liegt die Zahl der Anmeldungen bei etwas mehr als 10000, wobei nicht klar ist, ob wirklich alle starten werden. Begrenzungen gibt es aktuell noch nicht. Alle Interessierten können sich marathon-hannover.de für den Lauf ihrer Wahl registrieren.

Von Simon Lange