Hannover

Teurer als sie, wäre bei der Tour in zwei Jahren niemand gewesen: Weil die „Troupe Skokov“ aus Russland allerdings offenbar hinter dem Ukraine-Krieg steht, ihn zumindest nicht verurteilt, hat sich das Feuerwerk der Turnkunst am Mittwoch von seinem für 2024 geplanten Topact getrennt.

„Wir verurteilen diesen sinnlosen Krieg und haben eine klare Haltung zu Menschen, die mit dieser Aggression sympathisieren“, sagte Geschäftsführer Wolfram Wehr-Reinhold.

Kündigung der wirksamste Hebel

Die „Troupe Skokov“ besteht nur aus Frauen, weswegen sie in der Akrobatik- und Artistikszene von Beginn an gefragt waren. Bis 2021 waren sie für den Cirque du Soleil unterwegs, danach für einen renommierten Zirkus in England.

„Ich war seit Jahren hinter ihnen her“, sagt Wehr-Reinhold. „Das ist extremst bitter. Sie sollten unsere Finalnummer sein. Aber die Entscheidung war vollkommen alternativlos.“ Die Kündigung sei derzeit ihr wirksamster Hebel, um ihre Haltung unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen.

Von Christoph Hage