Hannover

Die Wasserball-Mannschaft von Waspo 98 hat in der vergangenen Woche den Aggregatzustand der Trainingsumgebung ge­wech­selt: von flüssigem Wasser hin zu Eis und Schnee. Das Team von Trainer und Klub-Vize Karsten Seehafer fuhr von Sonntag bis Donnerstag in Österreich Ski. „Eine Supersache. Mit diesem Höhentrainingslager ha­ben wir in den vergangenen Jahren immer gute Erfahrungen gemacht“, unterstreicht Seehafer die Teambuildingmaßnahme mitten in der Saison.

Die Spielzeit geht in die heiße Phase. „Wir haben noch zehn Wochen. Jetzt beginnen die wichtigen Spiele“, sagt Seehafer und richtet den Blick auf die heutige Heimpartie gegen Roter Stern Belgrad in der Gruppenphase der Champions League. An­wurf im Stadionbad gegen die Serben ist um 18.15 Uhr. Der TV-Sender Sport 1 überträgt das Spiel live.

Für den deutschen Meister geht es weiter um Platz vier, der für die Teilnahme am Final 8 berechtigt. Waspo liegt mit elf Punkten auf Platz fünf hinter Budapest (13 Zähler). Ein Sieg wie im Hinspiel in Belgrad (15:12) – und Waspo kommt dem Ziel einen gewaltigen Schritt näher, zumal am nächsten Spieltag (8. April) in Ungarn das direkte Duell mit Budapest ansteht. „Wir müssen gegen Belgrad da sein, jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt Seehafer und erwartet einen Erfolg, „wir haben alle Mann an Bord. Es ist keine Überraschung, wenn wir gewinnen.“

Waspo-Frauen feiern dritten Sieg

Derweil feierten die Bundesliga-Frauen von Waspo 98. Sie schlugen den SC Chemnitz mit 15:11 (5:1, 4:1, 4:3, 2:6), es war der dritte Saisonerfolg. Das Team plagt sich mich etlichen Ausfällen, überzeugte Trainer Erik Bukowski jedoch: „Wir haben unser Leistungsvermögen mit einer jungen Mannschaft abgerufen.“

Alina Meyer aus Laatzen gab ihren Einstand in der Bundesliga und legte der starken Carmen Gelse (fünf Treffer) ein Tor auf. Emma Seehafer, Tochter des Männertrainers und Waspo-Vizes Karsten, rechtfertigte ihre Berufung ins Junioren-Nationalteam mit einer abermals guten Partie. „Emma hat in sehr kurzer Zeit einen riesigen Schritt gemacht“, lobte Bukowski. Waspo-Tore: Gelse 5, Jobe 3, Ramoscai 3, Busauerova 3, Busch 1.

Sharks gegen Köln in den Play-downs

Die Männer der White Sharks Hannover gewannen derweil ihr Bundesliga-Nachholspiel gegen den SSV Esslingen mit 16:10 (1:3, 4:1, 4:4, 7:2). „Das war eine eher mäßige Leistung von uns, sicher keine gute“, sagte Kapitän Marvin Götz. Die Sharks taten sich schwer, lagen gar 1:3 hinten. Dann schwächten sich die Schwaben selbst, bis zur Halbzeit sahen zwei Spieler Rot. Erst im Schlussviertel entschieden die Haie das Treffen.

Die Sharks werden die Punktrunde auf Platz fünf beenden. Ihr Gegner in den Play-downs steht bereits fest, es ist die SG Wasserball Köln. Gewinnen die Sharks dieses Duell, in dem sie klarer Favorit sind, geht es in den Titel-Play-offs weiter. Sharks-Tore:Sekulic 3, Schipper 3, Froreich 2, Hülshoff 2, Portisch 2, Stankovic 2, F. Rotermund 1, Grosse 1.

Von Simon Lange und Stefan Dinse