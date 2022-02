Hannover

Zeitnehmer Philipp Rotermund von den White Sharks bekommt noch einen Ball ab auf dem Weg zum Protokolltisch, das schüttelt er locker ab. Dann kann es losgehen. Sein älterer Sohn Jan spielt für Meister Waspo 98 und ist schon startklar, während Finn Rotermund auf der Tribüne des Stadionbades steht.

Er kann den Sharks in diesem Bundesliga-Derby nicht helfen: Weisheitszahn-OP. Familienduell hin oder her, die Rollen sind klar verteilt, und so gibt es ein Wasserballspiel im Schonwaschgang. Die Sharks unterliegen nach gutem Start mit 11:18 (4:5, 1:5, 3:1, 3:7). „Eigentlich eine ordentliche Leistung, das Ergebnis ist zu hoch“, so Sharks-Kapitän Marvin Götz.

Zunächst fällt die große Anzeigetafel aus, dann bringt Routinier Luka Sekulic – 2018 mit Waspo Meister geworden – die Sharks zweimal mit Distanzwürfen in Front. Alles bleibt entspannt, kein böses Wort, Favorit Waspo spielt es recht lässig herunter.

Nur dahin plätschert die Partie freilich nicht, dazu sind die Tore zu spektakulär: Unter anderem eine Rückhand von Niclas Schipper, der für beide Teams startberechtigt ist und für Waspo trifft. Oder ein Wurf aus der Drehung von Maximilian Froreich, junger Nationalspieler der Sharks.

Zudem kämpfen die Haie, wenngleich längst nicht alles funktioniert. Als im finalen Viertel Julian Real das 17:11 für Waspo markiert, kriegt er einen ab von Felix Struß – der entschuldigt sich sofort fair. Wenig später ist Schluss. Endlich, wie Waspo-Trainer Karsten Seehafer grummelnd findet: „Ohne Pep und ohne Griff, das hat nicht so richtig Spaß gemacht, es hat sich eher ganz schön in die Länge gezogen.“ Auch Sharks-Chef Jörg Deike freut sich nicht: „Wir haben ganz gut gespielt. Aber es gab da schon merkwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter.“

Von Stefan Dinse