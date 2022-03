Zu viele Rückschläge: Seelzer Boxer unterliegen beim BC Traktor Schwerin

Schwerin

Es sind gleich mehrere Rückschläge, die der BSK Hannover-Seelze zu verkraften hat. Der Box-Bundesligist ist die Tabellenführung los, verlor beim BC Traktor Schwerin mit 11:17. Cheftrainer Arthur Mattheis hatte kurzfristig zwei Ausfälle und bekam nur mit Mühe die Mannschaft voll: „Wir haben gekämpft, aber verdient verloren.“ Den einzigen Sieg landete im Schwergewicht Dariusz Lassotta.

Mit Franklin Dwomoh ging es los, er fällt nach einer Blinddarm-Notoperation für Wochen aus. „Das kam nachts und ganz plötzlich, es war ein Durchbruch, Franklin hat Glück gehabt“, so Mattheis. Zudem verletzte sich Deniel Krotter beim Training am Sandsack an der Hand, damit fehlte ein Kaderathlet. Schlechte Voraussetzungen für dieses Spitzenduell – beide Teams wollen das Finale erreichen. „Ich muss mir etwas überlegen, das ist schon bitter“, sagte Mattheis.

Valentin Ivanow und Ousainou Hansen verloren zu Beginn mit 2:3, den zweiten Kampf hatte Mattheis anders gesehen und regte sich auf. Selbst der Ausgleich hätte den Seelzern aber wohl nicht entscheidend geholfen. Die kurzfristig eingesprungenen Zalgai Laghmani und Alijared Hassani verloren anschließend ebenfalls. „Kein Vorwurf, haben sie gut gemacht. Schwerin hatte seine besten Leute am Start“, so Mattheis.

Unschön wurde es im fünften Fight für Seelzes Eigengewächs Haci Akseker. „Er wird hinter der Ohrlinie getroffen, ein ganz klar verbotener Schlag. Haci musste runter, er konnte nicht zeigen, was er draufhat“, monierte der BSK-Trainer. Der Kampf wurde abgebrochen, der 19-jährige Akseker hatte zuvor dreimal gewonnen. Am Montag muss er zum Arzt – zudem wird er wegen des Niederschlags bis zum 25. April gesperrt, was Seelze zusätzlich wehtut.

Weniger Kopfschmerzen bereiteten dem BSK die folgenden Duelle: Abdoul Boni boxte gegen Kevin Boakye-Schumann, die Nummer eins im deutschen Mittelgewicht, mit zu viel Respekt. Auch der halbschwere Engin Aslan unterlag, ehe Lassotta wenigstens einmal zurückschlug für den BSK – was das Publikum fair honorierte. Im Superschwergewicht kassierte Collin Biesenberger seine erste Niederlage im BSK-Dress, wenngleich gegen den Olympioniken Nelvie Tiafack Runde drei an ihn ging. „Das wirft uns alles nicht um, aber wir müssen jetzt das Team umstellen“, sagte Mattheis.

Von Stefan Dinse