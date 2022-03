Zum dritten Mal: TKH-Spiel gegen Keltern wieder abgesagt

Hannover

Aller guten Dinge sind drei – von wegen. Die Bundesliga-Partie zwischen den TKH-Luchsen und Meister Keltern musste schon zweimal abgesagt werden. Heute gegen 10.30 Uhr das dritte Mal. Ein Routine-Schnelltest bei einer namentlich nicht genannten Spielerin aus dem TKH-Kader schlug positiv an. Der TKH informierte umgehend den Gegner aus Baden-Württemberg, der sich bereits auf der Zugfahrt Richtung Norden befand. Einigen Spielerinnen bei Keltern war es zu heikel am Abend zu spielen, also einigten sich beide Teams auf eine Verlegung der Partie, die für Mittwochabend um 19 Uhr in der Halle an der Birkenstraße angesetzt war. „Sicherheit geht vor“, sagt TKH-Teammanagerin Doro Richter.

PCR-Testergebnis am Donnerstag

In Frankfurt stieg das Keltern-Team aus dem Zug und trat die Heimfahrt an. Unterdessen waren weitere Tests der Spielerin negativ. Isoliert wurde sie selbstverständlich trotzdem. Ein PCR-Test soll Gewissheit bringen. Das Ergebnis wird für Donnerstagvormittag erwartet. Der TKH verzichtete auf einen PCR-Schnelltest, weil es sonst erst kurz vor Anwurf das Ergebnis gegeben hätte.

Erstmals musste die Partie Anfang Januar abgesagt werden, weil es bei Keltern Corona-Fälle gegeben hatte. Zehn Tage später musste Hannover den Nachholtermin absagen, weil es zahlreiche Fälle bei den Luchsen gab.

Vierter Versuch am 23. März?

Eine Option für einen Nachholtermin ist der 23. März um 19 Uhr. Der Termin war am Mittwochnachmittag aber noch nicht bestätigt. Klar ist: Die Partie kann erst nach dem offiziellen Ende der Hauptrunde (13. März) und nach dem Pokal-Final-Four (19./20.Mär) nachgeholt werden. Offizieller Play-off-Start ist der 27. März.

Am kommenden Sonntag muss der TKH beim Tabellenletzten Heidelberg ran. Teammanagerin Richter ging Mittwochmittag davon aus, „dass das Spiel nicht gefährdet ist“. Am Mittwoch kommender Woche steht ein weiteres Nachholspiel in Saarlouis an. Am 13. März dann das Heimspiel gegen Wasserburg. Angesichts der extrem engen Tabelle werden die Luchse erst nach dem Keltern-Spiel wissen, von welchem Platz sie in die Play-offs starten werden.

Von Simon Lange