Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden: Jetzt zählt’s für die Neustadt Shooters

Neustadt

Den TSV Neustadt temps Shooters steht ein vorentscheidendes Wochenende in der 1. Regionalliga bevor. Am Freitagabend (20.30 Uhr) müssen sie zum Nachholspiel in Oldenburg bei den Baskets Juniors TSG Westerstede antreten, schon am Samstag (19.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den MTV/BG Wolfenbüttel an. Der vierte Platz, auf dem die Neustädter zurzeit noch stehen und der die Play-offs sichert, könnte in weite Ferne gelangen – oder gefestigt werden.

Die Partie in Oldenburg ist bei dieser Mission die weitaus wichtigere. Denn die Baskets Juniors sind derzeit das einzige Team, das die Shooters noch aus eigener Kraft von Platz vier verdrängen kann. Nach Niederlagen gerechnet stehen die Gastgeber, die noch zwei Nachholspiele mehr als die Shooters zu absolvieren haben, derzeit sogar noch besser. Die Neustädter müssten im Falle eine Niederlage in Oldenburg drei Siege mehr einfahren als der Rivale. Das ist bei dann nur noch fünf ausstehenden Partie der Oldenburger utopisch.

Trainer Buss: „Wir müssen da hinfahren und gewinnen – und das mit elf Punkten Vorsprung“

Doch selbst ein knapper Sieg könnte für die Shooters zu wenig sein, denn die 69:79-Niederlage im Hinspiel ist noch eine Hypothek. Nur wenn das TSV-Team höher gewinnt, wäre der direkte Vergleich gewonnen – und der zählt bei Punktgleichheit. „Wir müssen da hinfahren und gewinnen – und das mit elf Punkten Vorsprung“, sagt Trainer Lars Buss.

Der Gegner ist aber schwierig auszurechnen. Zwar steht TSG Westerstede auf dem Trikot, doch drin steckt das Ausbildungsteam von Erstligist EWE Baskets Oldenburg, deren Kooperationspartner die TSG ist. Das Problem für die Shooters: Alle U21-Spieler können unbegrenzt sowohl in der Bundesliga als auch in der 1. Regionalliga spielen. Und die EWE Baskets sind nach ihrem Sieg am Dienstag in Bamberg erst am Sonntag wieder im Einsatz.

Gastgeber hoffentlich ohne 2,17-Meter-Center Norris Agbakoko

„Wenn ich Trainer der EWE Baskets wäre, würde ich aber keinen freistellen. Die stecken im Abstiegskampf und können sich keinen Ausfall erlauben“, sagt Buss. Schon gar nicht den von Westerstedes 2,17-Meter-Center Norris Agbakoko, der noch im Hinspiel großen Anteil am Erfolg in Neustadt hatte und mittlerweile auch im Erstligateam eine feste Größe ist. „In der Rückserie hat er noch nicht für Westerstede gespielt“, sagt Buss. Und das hatte negative Folgen für die Baskets Juniors: Nach zuvor fünf Niederlage in Folge hat Westerstede am vergangenen Wochenende nur gegen den Vorletzten RW Cuxhaven knapp gewonnen.

„Agbakoko hat wirklich den Unterschied gemacht. Wenn man neben dem stand, stand man im Schatten“, sagte Buss. Hoffnung macht ihm auch die Spielweise der Westersteder. „Die spielen langsamer und haben zuletzt nie viele Punkte erzielt. Wenn wir das Spiel schnell machen, haben wir Vorteile“, sagt Buss.

Nur 19 Stunden Pause für die Shooters

Nach der Begegnung steht den Shooters noch die rund zweistündige Heimfahrt bevor, denn bereits 19 Stunden später geht es schon mit dem nächsten Spiel weiter. Der Tabellendrittletzte aus Wolfenbüttel kommt dann nach Neustadt. „Wenigstens ein Heimspiel. Aber mit der Partie beschäftige ich mich erst am Samstagmorgen“, sagt Buss.

Mut könnte ihm und seinem Team eine Statistik machen. Dreimal mussten die Shooters in dieser Saison schon ein Doppelprogramm mit zwei Spielen innerhalb von 24 Stunden absolvieren. Dreimal gewannen sie dabei beide Partien.

Von Matthias Abromeit