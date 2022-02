Hemmingen-Westerfeld

Wenn Stephan Weil nach Hemmingen kommt, dann spielt der Sport eine große Rolle. 2016 war der Ministerpräsident Hauptredner beim Wirtschaftsempfang der Stadt. Damals hatten Sabrina Hering und Kai Häfner aus Hemmingen bei den Olympischen Spielen in Rio Silber beziehungsweise Bronze geholt. Weil war jetzt wieder in den Räumen der Firma Audio Video Media Services (AVMS) an der Heinrich-Hertz-Straße zu Gast, wo mittlerweile ein ganzes Studio entstanden ist.

Zwar sind derzeit wieder Olympische Spiele, doch bei den aktuellen Winterwettbewerben kann Hemmingen nicht mit eigenen Athleten aufwarten – dennoch drehte sich der Abend um den Sport. Beim Livestream der Ehrung von Niedersachsens Sportlern des Jahres standen Weil und Reinhard Rawe, Vorsitzender des Landessportbundes (LSB), vor den Kameras. Bei der von Jasmin Wiegand moderierten Sendung ehrten sie die landesweit besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2021. Es sind die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski, der Judoka Igor Wandtke und als Mannschaft die Voltigiergruppe Team Fredenbeck. Nominiert war unter anderem auch Kanutin Sabrina Hering-Pradler aus Arnum. Für den reibungslosen Produktionsablauf der Sendung und der Ehrungen sorgten im Studio mit Andreas Herrenkind, Philipp Schudt und Luis Köhler drei AVMS-Techniker, die sich um Mikrofone und Headsets, Beleuchtung, Bildschnitt und Kameraeinstellungen kümmerten.

Sportlerwahl: Stream aus AVMS-Studio anstatt Kuppelsaal

„Die Sportlerinnen und Sportler haben es verdient, dass wir für die Ehrung einen würdigen Rahmen finden“, begründete der LSB-Vorsitzende Rawe die über die Eventagentur APD aus Hannover erfolgte Auswahl des AVMS-Studios. Denn statt der üblichen Liveehrung mit 3000 Gästen auf dem Ball des Sports im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) musste die Auszeichnung nun coronabedingt bereits zum zweiten Mal per Livestream erfolgen. „Wir freuen uns, dafür das passende technische Ambiente bieten zu können“, sagt AVMS-Geschäftsführer Andre Kaschel.

Seine 2003 gegründete und modernste Veranstaltungstechnik nutzende Firma hat sich seit ihrer Ansiedlung 2015 im Hemminger Gewerbegebiet weiterentwickelt – auch in der Corona-Pandemie. Einige der zwölf Mitarbeiter waren je nach Stand der Pandemie seit 2020 zu 50 bis 100 Prozent in Kurzarbeit. Prokurist Martin Ruoff berichtet nun erfreut: „Die Messeplanungen laufen langsam wieder an. Gegen den Trend suchen wir deshalb aktuell nach Technikern und stellen Leute ein.“ Das sei schwierig. Denn viele aus der Branche hätten wegen Corona inzwischen in andere Berufsfelder gewechselt.

Wingenfelder-Brüder drehen Musikvideo bei AVMS

Neben dem für die Landessportbund-Ehrung genutzten kleinen Studio verfügt AVMS angrenzend über ein zweites und größeres, das auch zur Erstellung von Musikvideoclips genutzt wird. So hatte zum Beispiel das Brüderpaar Wingenfelder sein Video zur Single „Starwars“ in Hemmingen gedreht.

Das Studio verfügt über eine 180 Grad gebogene und dabei rund 70 Quadratmeter große LED-Wand mitsamt LED-Boden. Dazu kommt ein sogenannter Green Room, in dem nach Wunsch virtuelle Hintergründe – ob Grafik oder Videobild – geschaffen werden. „Für größeren Zuschauerbetrieb sind unsere Räumlichkeiten nicht so ideal“, räumt Kaschel ein. „Aber wir sind überregional gefragt für Onlinemessen und Veranstaltungen.“ Der AVMS-Geschäftsführer blickt besonders auf den 19. März – dann soll das Infektionsschutzgesetz auslaufen. „Wir hoffen, ab dann Planungssicherheit zu bekommen, wie es mit der Messewirtschaft weitergeht.“

Zur Galerie Livestream im Internet statt Präsenz im Kuppelsaal: Die Hemminger Firma AVMS kümmert sich bei der Veranstaltung des Landessportbundes um die Technik.

Vor der Pandemie war das Unternehmen – von der Beleuchtung über Videowände bis hin zur IT-Versorgung – ein gefragter Technikanbieter zur Unternehmenspräsentation auf Messen. Eines aber ist Kaschel zufolge sicher: Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen seit 2020 „bleibt Livestream sicherlich ein Faktor unseres Business“.

Von Torsten Lippelt