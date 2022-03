Bundestrainer Gislason schwärmt von Recke Mävers

Hannover

Die mild verlaufene Corona-Infektion ist vergessen, seit Anfang der Woche kann Veit Mävers wieder seiner Profession nachgehen und beim Handball Gas geben. Der Spielmacher der TSV Hannover-Burgdorf will am Donnerstag beim Bergischen HC in Wuppertal (19.05 Uhr) sein Comeback geben nach zwei Wochen Zwangspause. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Dem steht eigentlich nichts im Weg.“ Am Ende entscheidet Trainer Christian Prokop über Mävers’ Einsatz.

Am Montagmorgen überstand er sämtliche medizinischen Tests. Langzeit-EKG, Herztöne, Lungenfunktion – „alles super, alles ohne Beanstandung“, sagt Mävers, der am Montag locker ins Training einstieg und schon Dienstag praktisch das komplette Mannschaftstraining mitmachte.

Das wird auch Bundestrainer Alfred Gislason freuen, der Mävers kommende Woche zum Nationalmannschaftslehrgang und den beiden Länderspielen gegen Ungarn eingeladen hat.

Lehrgang mit zwei Länderspielen

Vergangenen Freitagvormittag hatte der Isländer den Recken persönlich am Telefon über die Nominierung informiert. Im Auge hat ihn Gislason schon länger, Mävers gehörte zum erweiterten EM-Kader, wurde aber trotz der Flut an Corona-Absagen nicht für das Turnier nachnominiert, weil es keinen Notbedarf auf der Mittelposition gab.

Jetzt bekommt Mävers endlich seine erste echte Chance, sich zu beweisen. Am Montag kommt das Team in Kamen-Kaiserau zusammen und kann fünf Tage am Stück zusammen trainieren. Der Lehrgang endet mit den zwei Länderspielen gegen Ungarn am 19. März in Gummersbach und am 20. März in Kassel.

Bundestrainer lobt das „Gesamtpaket“

Wie viele Spielanteile Mävers tatsächlich bekommt bei seinem A-Debüt, „hängt von den Trainingsleistungen in den fünf Tagen ab, das lässt sich jetzt noch nicht sagen“, erklärte Gislason am Dienstag. Mävers teilt sich die Spielmacherposition in der Rückraummitte mit Philipp Weber (Magdeburg, 62 Länderspiele) und Luca Witzke (Leipzig, sechs Länderspiele). „Veit ist ein anderer Spielertyp als die anderen beiden“, sagt Gislason und ist „schon sehr gespannt auf seine Leistungen in der Nationalmannschaft“.

Der 62-Jährige hält offenkundig sehr viel von dem erst 21-Jährigen, der 2019 die deutsche U19 zu EM-Silber geführt hatte und sich seitdem bei den Recken in Hannover immer mehr in den Fokus spielt. Er ist aktuell vor Jonathan Edvardsson Spielmacher Nummer eins und „macht seine Sache sehr gut, spielt sehr viel bei seinem Verein, hat eine gute Entwicklung unter Trainer Christian Prokop gemacht“, lobt Gislason den „sehr interessanten Spieler“. Der Bundestrainer ist angetan vom „Gesamtpaket“, das Mävers mitbringt. „Er ist spielintelligent, torgefährlich und sehr beweglich.“ Einziges Manko: die Abwehrarbeit. „Da muss er sich sicher noch stark verbessern“, sagt Gislason, der perspektivisch seine Spieler multifunktional haben will, damit sich die Angriff-Abwehr-Spielerwechsel während der Partie minimieren.

Hausaufgaben von Gislason

Als Regisseur trägt Mävers eine besondere Verantwortung. Gislason hat ihm Hausaufgaben zur Vorbereitung mitgegeben. „Damit ich nicht bei null starte, habe ich einen Zugang bekommen zu Spielzügen und Videomaterial“, das will Mävers am Wochenende noch studieren und am Montag dann „in eine hoffentlich coole und erfolgreiche Woche gehen“.

Von Simon Lange