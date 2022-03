Linkshänder Cehte und Krone verlassen die Recken

Hannover

Nejc Cehte hat sich mächtig ins Zeug gelegt für die Recken, bei der bitteren 23:25-Pleite in Solingen gegen den Bergischen HC warf er sieben Tore. Es war seine beste Partie für die TSV in dieser Saison und es sah aus, als wolle er sich für eine Vertragsverlängerung empfehlen. Doch offenbar hat der Slowene das schon für einen neuen Verein getan. Cehte wird die TSV Hannover-Burgdorf wenig überraschend zum Saisonende verlassen, und mit Jannes Krone geht auch ein weiterer Linkshänder. Die Recken stellen sich im rechten Rückraum und auf Rechtsaußen also komplett neu auf.

Krone geht nach Coburg

Während die Zukunft von Cehte noch offen ist, hat Krone mit dem Zweiligisten HSC 2000 Coburg bereits einen neuen Klub gefunden. „Nach langer Überlegung ist es an der Zeit für mich, neue Wege zu gehen, um persönlich und über mehr Spielzeiten den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Rechtsaußen. Coburg steht in der unteren Tabellenhälfte (Platz 14). „Jannes ist sehr ehrgeizig und hat sich in den letzten Jahren gut weiterentwickelt. Ich freue mich für ihn, dass er in Coburg eine neue Herausforderung gefunden hat“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen.

Cehte verlässt die TSV nach vier Jahren. Der slowenische Nationalspieler erzielte 257 Tore in 117 Bundesliga-Spielen für die Recken. „Gemeinsam konnten wir die erfolgreichste Platzierung der Vereinsgeschichte und viele weitere Highlights feiern“, so Christophersen. In der laufenden Spielzeit überzeugte Cehte aber nicht immer, bisher war er 33-mal erfolgreich.

Uscins rückt für Cehte auf

Vorsorglich hatten die Recken schon Renars Uscins vom SC Magdeburg für den rechten Rückraumspieler verpflichtet. Das Supertalent konnte bereits in der Recken-Reserve sein Potenzial zeigen. Die Recken sind überzeugt, dass er auch in der Bundesliga ab Sommer seine Leistung bringt. Für Cehte ist kein Platz mehr. Die Nummer eins im rechten Rückraum wird Branko Vujovic sein, der Ivan Martinovic (geht zur MT Melsungen) ersetzt.

Nach der Verpflichtung von Rechtsaußen Marius Steinhauser (SG Flensburg) für Johan Hansen (geht nach Flensburg) benötigen die Recken nun noch einen Ersatz für Krone. Die Recken stehen nach eigenen Angaben „in intensiven Gesprächen“.

Von Stefan Dinse und Simon Lange