Die Bilanz nach der EM-Pause fällt mit 5:9 Punkten negativ aus. Neben der Verlustpartie gegen Göppingen schmerzte das 27:28 beim Bergischen HC vor zwei Wochen, da beide Teams in der unteren Tabellenhälfte rangieren. Gegen solche Mannschaften hatten die Recken in der ersten Saisonhälfte noch ausnahmslos ge­punk­tet. Wie können die Recken wieder an ihre Bestform anknüpfen?