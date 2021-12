365-Euro-Ticket: Region Hannover will Jahreskarte 2023 einführen

Hannover

Die Region Hannover will schon im Jahr 2023 das 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen anbieten. Das hat der im September neu gewählte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Haushalts angekündigt.

Im kommenden Jahr soll die Einführung des Tickets vorbereitet werden. Bis Mitte 2022 soll ein Gutachten über die Machbarkeit vorliegen. Er sei optimistisch, dass es dafür ausreichend Geld vom Bund gebe, betonte Krach.

Das 365-Euro-Ticket deckt die Kosten nicht

Die Idee hinter dem 365-Euro-Ticket ist simpel: Für 365 Euro gibt es ein im gesamten Tarifgebiet des Großraum Verkehr Hannover (GVH) gültiges Jahresticket in Bussen und Bahnen – das macht einen Euro pro Tag. Das Modell ist jedoch nicht kostendeckend, wie Kritiker diesen Plänen vorhalten. Mit 70 bis 90 Millionen Euro Zuschussbedarf pro Jahr für die Region Hannover rechnete Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz im Sommer.

Doch Krach ist ein Fan der Idee. Die Nutzung von Bussen und Bahnen sei wegen der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Deshalb sei das 365-Euro-Ticket wichtig, um Anreize zu setzen, sagte Krach. „Wenn wir wollen, dass die Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen, müssen die Preise stimmen“, betonte Krach.

Im kommenden Jahr will die Region zudem den Bus Sprinti in weiteren Kommunen anbieten. Derzeit ist der Rufbus in der Wedemark, in Springe und in Sehnde unterwegs.

Der erste Haushalt von Steffen Krach

Gemeinsam mit Finanzdezernentin Cordula Drautz hat Krach seinen ersten Haushalt präsentiert. Quelle: Mathias Klein

Krach hat am Dienstag erstmals einen Haushalt für die Region Hannover präsentiert. Gemeinsam mit Finanzdezernentin Cordula Drautz legte er in einer virtuellen Regionsversammlung das Zahlenwerk und einen Plan für die kommenden Jahre vor. Der Haushalt hat ein Volumen von insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Die größten Posten sind der Sozialbereich (867 Millionen Euro), der Verkehr (394 Millionen Euro) und die Schulen (84 Millionen Euro). „Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema dieses Haushalts, aber wir wollen auch investieren“, sagte Krach.

Das sind die wichtigsten Posten:

Wegen Omikron: Gesundheitsamt behält viele Stellen

Wegen der Corona-Pandemie hat die Region in diesem Jahr 100 zusätzliche Stellen im Gesundheitsamt geschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zum Beispiel für die Kontaktnachverfolgung, für die Koordinierung und Abrechnung der Impfteams und die Genehmigung von Testzentren benötigt. Da die Pandemie nicht beendet ist und mit der Omikron-Variante eine noch schwerere fünfte Welle droht, sollen die 100 Stellen auch im kommenden Jahr erhalten bleiben.

Finanzspritze für das Regionsklinikum

Die Region Hannover steckt im kommenden Jahr rund 56 Millionen Euro ins eigene Krankenhausunternehmen. Rund 16 Millionen Euro sind dabei für Investitionen in die einzelnen Standorte vorgesehen, 40 Millionen Euro erhält das Klinikum als frisches Kapital. „Wir müssen das Klinikum zukunftsfähig gestalten“, betont Krach. Die Probleme beim Klinikum hingen nicht nur mit Corona zusammen, sondern es gebe auch „strukturelle Defizite“, meinte er. Trotz der Schwierigkeiten sprach sich Krach gegen die Schließung von Standorten aus. Nötig seien andere Antworten, zum Beispiel eine neue Schwerpunktsetzung wie die Behandlung von Long-Covid-Patienten.

Kostenloser Schwimmunterricht für Kinder

„Das ist ein ernsthaftes Problem, dass viele Kinder wegen der Pandemie nicht schwimmen lernen konnten“: Schwimmunterricht soll kostenlos sein. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild/Archiv)

Im Wahlkampf hatte Krach immer wieder angekündigt, den unter der Corona-Pandemie besonders leidenden Familien zu helfen. Jetzt gibt es einen ersten Etatposten: Mit rund 250.000 Euro will die Region Vorschulkindern kostenlosen Schwimmunterricht anbieten. „Das ist ein ernsthaftes Problem, dass viele Kinder wegen der Pandemie nicht schwimmen lernen konnten“, sagte er.

Defizit von 96 Millionen Euro

Finanzdezernentin Cordula Drautz plant das kommende Jahr mit einem Defizit von 96 Millionen Euro. Sie hofft aber, das Minus im Laufe des Jahres noch deutlich zu verbessern. In diesem Jahr ist ihr das gelungen. Von dem ursprünglich geplantem Defizit von 103 Millionen Euro ist jetzt nur noch ein Minus von voraussichtlich 23 Millionen Euro übrig. Im neuen Jahr werden die Haushaltspläne in den Ausschüssen diskutiert. Im Februar stimmt dann die Regionsversammlung über den Etat ab.

Von Mathias Klein