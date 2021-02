60 Prozent aller Corona-Todesfälle der Region Hannover in Altenheimen

Hannover

200 Bewohner von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen in der Region Hannover sind allein im vergangenen Jahr mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit lebte ein Großteil aller Corona-Verstorbenen der Region Hannover in Heimen. Das geht aus einer Antwort der Regionsverwaltung auf Fragen der CDU-Regionsfraktion hervor.

Insgesamt 1616 Infizierte in 199 Einrichtungen

Demnach starben in vergangenen Jahr 23 Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren aus Alten- und Pflegeeinrichtungen an oder mit einer Corona-Infektion, 177 der Corona-Toten in Altenheimen waren älter als 80 Jahre. Insgesamt hatte es in 2020 in den Pflegeeinrichtungen 1616 Corona-Infizierte gegeben. 199 Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Frauen und Männer waren von Infektionen betroffen. Die Verteilung der Infektionen auf einzelne Heime wollte die Region aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen.

Anzeige

„Eine beschämende Bilanz“

„Das ist eine beschämende Jahresbilanz“, sagt CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek. Ohne Verantwortliche konkret zu benennen, spricht er von einem „schweren Versagen“, kein belastbares Schutzkonzept und keine Corona-Strategie für Alten- und Pflegeheime gehabt zu haben. Nach Ansicht des Politikers hätte es schon im Herbst verpflichtende Tests für das Personal vor jedem Dienstbeginn und für jeden Besucher vor dem Betreten der Heime geben müssen. Zwar hätten führende Virologen mindestens zwei Tests pro Woche für jeden Altenheimmitarbeiter gefordert. Passiert sei aber nichts. „Das tragische Ergebnis dieses Totalversagens sind steigende Todeszahlen in unseren Altenheimen“, betont Schlossarek.

„Bundeswehr in die Altenheime“

Zwar sei es eine „Herkulesaufgabe“, pflegebedürftige Heimbewohner gut zu betreuen und gleichzeitig vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, meint Schlossarek. Allerdings sei die hohe Zahl der Toten in Alten- und Pflegeheimen keineswegs überraschend. Bereits aus der ersten Corona-Welle im Frühjahr sei bekannt gewesen, wie gefährdet besonders diese Gruppe von Menschen sei. Die Zeit im Sommer sei aber nicht zur Vorbereitung auf die zweite Welle genutzt worden. Nach Ansicht von Schlossarek hätten Bundeswehrsoldaten in den Heimen eingesetzt werden müssen, um die Pflegekräfte zu unterstützen.

Erst vor wenigen Tagen hatte es einen Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Lehrte gegeben, vier Bewohner waren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Inzwischen sind alle Bewohner geimpft.

Von Mathias Klein