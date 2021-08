Hannover

Jeder Bewohner der Region Hannover verbraucht im Jahr durchschnittlich 158 Kilogramm Müll. Die Menge könnte allerdings viel geringer sein, wenn die Menschen den Abfall besser sortieren und ihn nicht einfach in den Restmüll würfen, sagt der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz. Rund 60 Kilogramm Müll pro Person und Jahr müssten nicht im Restmüll landen, sondern könnten weiter- oder wiederverwertet werden, erklärt der Geschäftsführer. Das entspricht einem Anteil von fast 40 Prozent an der Restmüllmenge. Aber wie sortiert man den Müll korrekt?

Welche Möglichkeiten der Mülltrennung gibt es überhaupt?

In der Region Hannover gibt es Restmülltonnen (im Umland auch Restmüllsäcke), die braunen Biotonnen (und Biomüllsäcke) und Gelbe Säcke, bei größeren Wohnanlagen stehen auch Tonnen mit einem gelben Deckel für die Gelben Säcke. Für Altpapier und Pappe können Hausbesitzer Papiertonnen bestellen, Papier kann aber auch in den blauen, dafür vorgesehenen Tüten verpackt und am Tag der Abfuhr an den Straßenrand gestellt werden. Glas kann auf den sogenannten Wertstoffinseln in Glascontainern entsorgt werden. Sie finden sich in den Stadtteilen sowie in den einzelnen Orten im Umland. Meist stehen dort auch noch Papier- und Altkleidercontainer.

Was genau kommt in die Biotonne?

Aus Kartoffelschalen, Obstresten oder Rasenschnitt stellt der Aha hochwertigen Biokompost her. Deshalb sollte auch der Biomüll gut sortiert werden. In die braunen Biotonnen in der Landeshauptstadt und in die Biosäcke im Umland gehören ungekochte Obst- und Gemüsereste, Teefilter und Kaffeefilter, Eierschalen, Küchentücher aus Papier, Blumen- und Pflanzenreste, Baum-, Strauch-, Hecken- und Rasenschnitt, Laub sowie Unkraut.

Im Restmüll landet viel Abfall, der dort nicht hingehört. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht in den Bioabfall gehören Essensreste, Tierstreu, Windeln, behandeltes Holz, Asche, Erde, Sand, Kies und Steine, Kunststoff, Verpackungen und Folien sowie sogenanntes Bioplastik, das aus biologisch abbaubaren Materialen hergestellt wurde. Aha bittet die Bürger, die Bioabfälle, so wie sie sind, in die Tonne oder in den Beutel zu werfen. Wer möchte, kann Bioabfallbeutel aus Papier nutzen, oder die Abfälle in Zeitungspapier einwickeln. Auf keinen Fall sollte der Biomüll in Plastiktüten weggeworfen werden, die Tüten müssen auf der Deponie aufwendig aussortiert werden. Plastiktüten zum Beispiel aus Maisstärke oder anderen biologisch abbaubaren Materialen sind auch nicht geeignet, sie zersetzen sich viel zu langsam.

Und was gehört in den Gelben Sack?

In den Gelben Sack gehört sogenannter Verpackungsmüll. Für den Sack ist eigentlich das Duale System Deutschland zuständig. Aha sammelt die Gelben Säcke in der Landeshauptstadt im Auftrag des Dualen Systems, im Umland erledigt das Remondis. In die Gelben Säcke gehören Joghurtbecher, Kunststoffflaschen, Folien, Styroporverpackungen und Styroporchips, Schaumstoffverpackungen, Weißblech- und Aluminiumdosen, Kronkorken und Schraubbeckel, Milch- und Safttüten, Kaffeeverpackungen, Kakaodosen und beschichtete Pizza-Kartons, wenn sie frei von Essensresten sind. Nicht in den Gelben Sack, sondern in den Restmüll gehören Einwegplastikbecher, Plastikteller und Plastikbesteck, Geschenkpapier und Klebeband.

Auch der Verpackungsabfall für den Gelben Sack kann nach Ansicht von Aha noch besser getrennt werden. Quelle: Robert Michael/dpa

Die Verpackungen müssen nicht saubergespült werden. Es reicht, wenn etwa Joghurtbecher „löffelrein“ sind. Je besser der Müll vorbereitet ist, desto besser funktioniert das Recycling. Beispielsweise hilft es, die Alufolie vom Joghurtbecher abzuziehen oder den Plastikverschluss von der Senftube abzuschrauben. Inzwischen gibt es immer häufiger Produkte, bei denen man nach der Benutzung die Verpackung trennen kann. Zum Beispiel ist es manchmal bei Butter oder Joghurt möglich, eine dünne Pappe zu entfernen, dann hat man nur noch die reine Plastikverpackung.

Was werfe in den Restmüll?

Grob gesagt, gehört all das dorthin, was nicht in den Biomüll, in den Gelben Sack, ins Altpapier oder in den Glascontainer gehört. So kommen in den Restmüll Hygieneartikel, Windeln, Essensreste, alte Aktenordner, Fotos, Asche, Musik- und Videokassetten, Tapeten, verschmutztes Papier sowie Tierstreu. Nicht in den Restmüll dürfen Batterien und Schadstoffe, sie müssen gesondert auf den Wertstoffhöfen entsorgt werden. Das gilt auch für Elektrogeräte, Sperrmüll oder ausgediente Gartenmöbel und Bauschutt.

Welche Tipps zur Müllvermeidung gibt es?

Aha rät, Ost und Gemüse möglichst lose zu kaufen, also den Blumenkohl oder die Bananen im Supermarkt nicht in eine Plastiktüte zu packen. Beim Einkauf in Unverpackt-Läden gibt es gar keine Wegwerfverpackung. Außerdem sollte man zum Einkaufen immer eine eigene Tragetasche mitnehmen. Bei Getränken hilft der Kauf von Mehrwegflaschen. Und Aha rät dazu, mehr Leitungswasser zu trinken, das benötigt gar keine Verpackung.

Auf den Wertstoffhöfen – hier in Hannover an der Tiestestraße – herrscht an den Sonnabenden meist Hochbetrieb. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was kann ich auf die Wertstoffhöfe bringen?

In der Landeshauptstadt Hannover und im Umland betreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha 21 Wertstoffhöfe. Die Mitarbeiter nehmen Abfälle und Wertstoffe von bis zu einem Kubikmeter pro Kunde und Öffnungstag entgegen. Dazu gehören etwa Bauschutt, CDs und DVDs, Druckerpatronen, Elektrokleingeräte in haushaltsüblichen Mengen, Glas, Grünabfälle, Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt, Holz, Leichtverpackungen, Metalle, Schrott, Papier, Pappe, Kartonagen, Autoreifen ohne Felgen, Hartkunststoffe, Sperrabfälle wie alte Schränke oder Betten, Textilien, Schuhe und Federbetten sowie gefährliche Abfälle (Sonderabfälle) bis zur Menge von 30 Kilogramm. Von der Annahme ausgeschlossen sind Restmüll, Gewerbeabfälle, Altöl, asbesthaltige Abfälle, Dämmmaterialien und Fahrzeugteile.

Elektrogroßgeräte können aus Platzgründen nur an den Wertstoffhöfen Hannover-Linden-Mitte, Bissendorf, Sehnde, Hannover-Lahe, Wunstorf und Burgdorf entgegengenommen werden. Die Entsorgung der Abfälle auf den Wertstoffhöfen ist in der Region Hannover kostenlos, die Bürger zahlen den Betrieb der Höfe über ihre Müllgebühren mit.

Wie funktioniert das mit dem Sperrmüll?

Sperrmüll sind zum Beispiel Bettgestelle, Matratzen, Regale, Schränke, Sofas, Stühle, Tische sowie Teppiche und andere Fußbodenbeläge. Nicht zum Sperrmüll rechnet Aha Möbel und Möbelteile mit eingebauter Elektronik, Elektrogeräte, Baustellenabfälle, Gegenstände, die schwerer als 75 Kilogramm sind, Spiegel und Glas, Fahrzeugteile, Autoreifen, Asbest, Betonteile und Dachpappe, Flüssigkeiten, Farbeimer und Sonderabfälle. Aha holt bis zu fünf Kubikmeter Sperrmüll ab, die Gegenstände dürfen nicht länger als zwei Meter sein. Die Sperrmüllabholung kann über das Internet www.aha-region.de/entsorgung/sperrabfall/sperrabfallabholung oder unter Telefon (0800) 999 11 99 bestellt werden.

Von Mathias Klein