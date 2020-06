Region Hannover

Naherholung klingt sperrig, kommt aus der Sprache der Stadtplaner und meint Orte, die nah an Wohnquartieren liegen, aber Abstand, Entspannung und Wissenswertes bieten. Zu den Perlen solcher Orte in der Region Hannover zählt der Mittellandkanal. Astrid Eblenkamp vom Team Regionale Naherholung der Region Hannover hat eine Radwanderempfehlung ausgearbeitet – die Mittellandkanalroute, insgesamt 60 Kilometer lang und darum unterteilt in zwei Etappen. Heute stellen wir Ihnen die Ost-Route vor.

Am blauen Band durch die Region Hätten Sie es gewusst? Der Mittellandkanal ist Niedersachsens wichtigste und mit insgesamt etwa 325 Kilometer bundesweit die längste Wasserstraße. Sie beginnt am Dortmund-Ems-Kanal und endet an der Elbe bei Magdeburg. Ob Binnenschiff oder Motoryacht: Zehntausende Schiffe befahren den Mittellandkanal Jahr für Jahr. Er ist die schnellste Wasserstraßen-Verbindung zwischen Ost und West. In der Region Hannover verläuft das blaue Band auf rund 55 Kilometern fast schnurgerade, aber landschaftlich abwechslungsreich durch Wunstorf, Seelze, Garbsen, Hannover und Sehnde. Eine Erkundungstour funktioniert am besten mit dem Rad. Unterwegs laden Häfen, Schleusen, Brücken und Stichkanäle zum Absteigen ein. Aber auch Gärten und Parks, Seen und Bäder, historische Bauten und viele andere Ausflugsziele liegen am Weg. Die Route West geht von Haste bis zum Nordhafen, die Route Ost vom Nordhafen bis zum Kraftwerk in Mehrum. Zu jeder Route hat die Region Hannover ein Faltblatt mit einer Karte und Informationen zu den vielen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand erstellt. Es steht im Internet auf www.hannover.de, Suchwort Mittellandkanalroute. Reihenfolge und Etappenlänge sind beliebig veränderbar – denn der Mittellandkanal ist gut über die ausgeschilderten Radwege der Fahr-Radregion Hannover erreichbar und mit den Haltestellen und Bahnhöfen im Großraum-Verkehr Hannover verbunden.

Start für die östliche Etappe der Mittellandkanalroute ist der Nordhafen, erreichbar über den Endhaltepunkt Stadtbahnlinie 6. Von der Endhaltestelle (1) geht es ein kurzes Stück auf der Schulenburger Landstraße an den Kanal und weiter am Südufer unter der Vahrenwalder Straße hindurch in Richtung List und Brink-Hafen. Ortskundige wissen: Am Brink stand mal ein Drehkran. Und Zoo-Kenner wissen: Eben jener Kran dient jetzt als Eisbären-Kulisse in der Alaska-Landschaft „ Yukon Bay“.

Anzeige

Blick in den Lister Hafen. Quelle: Thomas Langreder / Region Hannover

Weitere HAZ+ Artikel

Abkühlung im Lister Bad

Weiter geht es zum Kommissariat der Wasserschutzpolizei und zum Anleger der Ausflugsboote der Hannoverschen Personenschifffahrt. Im Yachthafen Hannover vermietet ein Verleih kleine Motorboote, die auch ohne Bootsführerschein gefahren werden dürfen. Hat man einen heißen Tag erwischt, sorgt der Besuch im nahe gelegenen Lister Bad (2) für eine erfrischende Abkühlung. Badezeug für diesen Zwischenstopp also nicht vergessen.

Zwischenstopp am Lister Bad. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die Route wechselt am Lister Hafen über die Brücke Tannenbergallee auf die nördliche Seite und bleibt dort bis Misburg-Nord/Hannoversche Straße. Auf dem weiteren Weg durch Buchholz fallen die vielen Brückenbauwerk auf. Im Vorfeld der Expo 2000 wurden insgesamt 17 von ihnen neu gebaut oder erweitert. In Buchholz liegt die sehenswerte Buchholzer Mühle (3) am Wegesrand, die einst von Bothfeld dorthin versetzt wurde. Bis 1931 wurde dort Getreide der umliegenden Bauern gemahlen. Vor dem Stichkanal Misburg wechselt die Tour wieder die Kanalseite (Hannoversche Straße).

Von Misburg zur Schleuse Anderten

Der Radweg verlässt den Mittellandkanal, wird aber vor dem Bahnhof Anderten kurz wieder zurück ans Wasser geführt. Auf dieser Strecke finden sich die blau gestrichenen Markierungen des Rad- und Wanderwegs „Der Grüne Ring“. Über diese „Umleitung“ ist übrigens der Tiergarten zu erreichen. In diesem 112 Hektar großen Wildpark kann man vom Wildschwein bis zum Rot- und Damwild viele einheimische Tiere beobachten. Der Eintritt ist frei.

Weiter am Kanal radelt der Wanderer noch gut einen Kilometer bis zur Schleuse Anderten (4). Sie ist die größte Schleuse am Mittellandkanal und ein technisches Meisterwerk. Für ihre Erkundung sollte man etwas Zeit einplanen: Eine Schleusung dauert 25 Minuten.

Historisches Bauwerk: Die Schleuse Anderten. Quelle: Christian Stahl/Region Hannover

Hinter Anderten wird es am südlichen Ufer des Kanals ländlich und grün. Dort liegen der Kronsberg, der Gaim und das Bockmer Holz. Im Norden hingegen erheben sich die hohen Türme des Zementwerks Höver. Das 1906 gegründete Werk gehört heute zur Holcim AG und kann auf Anfrage besichtigt werden.

Straßenbahnmuseum und Gutshof liegen am Weg

Die nächsten Kilometer bescheren gemütliches Radfahren. Auf Höhe des Kaliberges der Grube Friedrichshall I knickt der Weg ab südlich nach Bolzum. Ab da lohnt ein Abstecher zum nahe gelegenen Straßenbahnmuseum in Wehmingen (5) mit mehr als 100 Schienenfahrzeugen. Ein Stückchen weiter lädt das Café des kleinen Dorfladens in Bolzum zu einer Rast ein. Auf der Brücke über den Stichkanal Hildesheim lässt sich ein Blick über die Schleusenanlage Bolzum werfen. Die Anlage ist vollständig erhalten und denkmalgeschützt.

Das Straßenbahnmuseum in Wehmingen lädt zu einem Abstecher ein. Quelle: privat

Der Weg führt vom Stichkanal zurück zum Hauptkanal und wechselt in Sehnde auf die Nordseite. Wer hier aussteigen will, kommt vom Bahnhof Sehnde (6) mit der S 3 nach Hannover. Wer weiterfährt, erreicht auf der Nordseite nach dem Passieren des Yachthafens Sehnde den Gutshof Rethmar (7). Auf seinem Gelände befinden sich das Regional-Museum Sehnde und ein Restaurant. Der gut 200 Jahre alte Gutspark lohnt einen Spaziergang. Von dort sind schon die rund 250 Meter hohen Schornsteine des Kohlekraftwerks Mehrum zu sehen. Direkt am Kraftwerk verlässt die Route den Kanal Richtung Norden über die Triftstraße, dort in der Feldmark sollten sich Radfahrer rechts halten bis zur Hämelerwalder, später Hildesheimer Straße. In wenigen Kilometern ist der Bahnhof Hämelerwald (8) erreicht.

Das ist die Kanalroute Ost Die Route Ost beginnt am Nordhafen Hannover, erreichbar mit der Stadtbahnlinie 6, Haltestelle Nordhafen. Sie endet am Kraftwerk Mehrum. Am Bahnhaltepunkt Hämelerwald haben Sie Anschluss an die RE-Züge 60 und 70. Alternative ist die S 3, Bahnhaltepunkt Sehnde. Die Kanalstrecke ist rund 30 Kilometer lang. Informationsmaterialstellt die Region Hannover zur Verfügung im Faltblatt „Am blauen Band durch die Region: Mittellandkanalroute“, Route Ost vom Nordhafen Hannover bis Kraftwerk Mehrum. Die Faltblätter zur Route Ost und zur Route West sind kostenfrei erhältlich bei der Tourist Information Hannover, beim Team Regionale Naherholung der Region Hannover und im Internet auf www.hannover.de, Suchwort „ Mittellandkanalroute“. Fahrpläne der S-, Regional- und Stadtbahnen, sowie Informationen über die Fahrradmitnahme sind auf der Internetseite www.gvh.de zu finden.

Von Markus Holz