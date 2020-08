Hannover

Wohin an heißen Tagen in Hannover? Da ist Abkühlung gefragt. Also auf zum Schwimmen in den Badesee! Doch wo finde ich einen geeigneten See in meiner Nähe – und gibt es dort schattige Liegewiesen, einen Sandstrand und Spielangebote für die Kleinen? Und wie steht es um die Wasserqualität?

Die HAZ hilft Ihnen weiter. Hier finden Sie eine Übersicht über die Badeseen in der Region Hannover. Mit großem Service auf einen Blick: von der Beschreibung der Strände und Liegewiesen über zusätzliche Freizeitaktivitäten bis hin zu gastronomischen Angeboten.

Achtung Abstand: Es gelten Corona-Regeln

Schwimmen mit Abstand: Wegen der Corona-Pandemie gelten auch an den Badeseen besondere Auflagen. Die Mindestabstände beispielsweise sind unbedingt einzuhalten. Informieren Sie sich insbesondere vor dem Besuch eines Strandbads auf der entsprechenden Website, ob es weitere Auflagen oder Einschränkungen gibt.

Besteht beim Baden eigentlich besondere Corona-Ansteckungsgefahr? Laut Experten ist das Risiko, das Covid-19 über Wasser übertragen wird gering.

Packliste für den Tag am See

Was sollte man bei einem Ausflug an den Badesee auf jeden Fall dabei haben? Hier ein paar Vorschläge für ihre ideale Packliste:

ein großes Strandhandtuch

Sonnencreme

Sonnenbrille

Stranddecke

ausreichend Wasser zum Trinken

gegebenenfalls: Snacks (besonders beliebt im Sommer: aufgeschnittene Wassermelone) An vielen Badeseen in der Region Hannover gibt es aber auch Kioske und kleine Imbisse

gibt es aber auch Kioske und kleine Imbisse je nach Bedarf: Insektenschutzspray

Für Kinder: Spielsachen und Schwimmhilfen

optional: einen Sonnenschutz: z. B. einen Sonnenschirm oder eine Strandmuschel

Sicheres Baden: Diese Regeln gelten an der Badestelle

Grundsätzlich gelten beim Baden in den Seen in der Region Hannover die üblichen Baderegeln. Das heißt: Bitte nehmen Sie im Freibad Rücksicht auf sich und andere – und besonders auf Kinder und ältere Menschen. Nichtschwimmer sollten immer nur bis zum Bauch ins Wasser gehen. Gehen Sie niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Springen Sie nicht in unbekannte Gewässer. Und rufen Sie nur um Hilfe, wenn Sie wirklich Hilfe brauchen.

Blaualgen ? Darauf müssen Sie achten

Blaualgen (Cyanobakterien) können in nährstoffreichen Gewässern bei anhaltend warmen Temperaturen entstehen und sich dann stark vermehren. Die Bakterien sind giftig und wenn Wasser mit hohen Konzentrationen geschluckt wird, können Blaualgen für Menschen und Tiere gefährlich sein. Folgen sind Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen oder allergische Reaktionen. Bei Kindern besteht Lebensgefahr. Auch für Hunde und andere Haustiere kann das Trinken des Wassers tödlich enden.

Wie erkenne ich Blaualgen? Überprüfen Sie, ob das Wasser grünlich-trübe gefärbt ist und ob darauf eine grüne Schicht schwimmt. Achten Sie darauf, dass Wasser nicht aus Versehen zu schlucken! Besondere Vorsicht ist auch bei Wassersportarten gefragt. Nach dem Baden sollten Sie gründlich duschen und die Badesachen reinigen.

Wo wurden Blaualgen nachgewiesen? Die Region Hannover veröffentlicht die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen hier.

