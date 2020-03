28-jähriger Radfahrer bei Unfall nahe Ostermunzel tödlich verletzt

Hannover

Bei einem Unfall zwischen Dedensen und Ostermunzel ist am Montagnachmittag ein 28 Jahre alter Radfahrer getötet worden. Das Opfer war um kurz nach 17 Uhr mit einem Rennrad in Begleitung eines zweiten Rennradfahrers unterwegs, als er von einem von hinten kommenden Auto erfasst wurde.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, war ein 71-Jähriger in seinem Madza auf der Kreisstraße 253 von hinten an die beiden Rennradfahrer herangefahren. Die Sportler fuhren nebeneinander. Dann erfasste das Auto den 28-jährigen Radfahrer. Er wurde auf sie Straße geschleudert und dabei tödlich verletzt. Sein Begleiter stürzte ebenfalls und landete in einem Grünstreifen. Er wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Warum der Autofahrer die Radfahrer erfasste, ist bislang unklar. Die Polizei hat den Mazda und die beiden Rennräder sichergestellt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Tobias Morchner