90 Aussteller präsentieren sich bei Barsinghäuser Kunsttagen

Barsinghausen

Zwei Tage lang dreht sich in Barsinghausen wieder alles rund ums Kunsthandwerk: Bei den Kunsttagen präsentieren sich am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. Oktober, mehr als 90 Künstler im Schulzentrum „Am Spalterhals“.

Es ist die mittlerweile 16. Auflage der Veranstaltung. Erlesenes und traditionelles Kunsthandwerk, kombiniert mit trendigem Design, machen diesen Markt für viele Kunstbegeisterte zu einem Geheimtipp.

Unter anderem zeigt der Eldagser Jürgen Bettner mit seiner Deistertöpferei eine ganz alte Tradition: An der hauseigenen Töpferscheibe fertigt er Objekte an, die es so in keinem Haushaltswarengeschäft zu finden gibt. Bei verschiedenen Trocknungsprozessen, die teilweise bis zu zwei Wochen andauern, entstehen so beispielsweise hochwertige Tassen, Krüge und Teller.

Angebot von Geschirr bis Seife

Kreatives aus der Deistertöpferei: Jürgen Bettner aus Eldagsen verkauft auch in Barsinghausen seine Keramik. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Aus Wennigsen kommen die Seifen von Cordula Ewert, die für ihre Produkte nur pflanzliche Öle aus kontrolliertem biologischem Anbau in Verbindung mit Deisterquellwasser nutzt. Selbst für Hunde hat sie eine Seife entwickelt, die Gerüche im Fell neutralisiert.

Der pensionierte Lehrer Manfred Gerike präsentiert seine Gedichtsbücher und seinen Roman bei den Kunsttagen in Barsinghausen. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig (Archiv)

Der Schriftsteller Manfred Gerike ist im Schulzentrum und stellt seine humorvollen Bücher vor. Zudem gibt es Schmuck aus Kaffee-Kapseln von Peter Koch aus Elze. Karen März aus Rethen stellt Schmuck aus antiken, massiv-silbernen Gabeln und Löffeln her.

Auch Papierkünstlerin Anita Knigge aus Gehrden verkauft ihre Werke bei den Kunsttagen: Mithilfe einer speziellen Schere und verschiedenen Schnittinstrumenten bearbeitet sie meist schwarzes Papier so, dass am Ende eine klassische Silhouette zu erkennen ist. Ihre Motive variieren dabei von Pflanzen, Tieren und Menschen in Alltagssituationen.

Anita Knigge aus Gerden ist mit ihren Scherenschnitten bei den Kunsttagen dabei. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Einige Künstler lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen, und die Besucher können bei verschiedenen Vorführungen die Entstehung der Produkte und die Techniken genauer kennenlernen, wie etwa das Klöppeln, Holzdrechseln, Töpfern, die Papiergestaltung bis hin zur Herstellung einer Waldorfpuppe oder der klassischen Malerei.

Die Kunsttage im Schulzentrum „Am Spalterhals" öffnen am Sonnabend, 19. Oktober, von 13 bis 18 Uhr uns am Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Von Lisa Malecha