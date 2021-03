Barsinghausen

Ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche für jeden: Am Montag legt der ASB in Barsinghausen los und eröffnet das Schnelltestzentrum im Zechensaal an der Hinterkampstraße. Die Stadt Barsinghausen hat die ersten Teststreifen für den Start bestellt – 10.000 Stück. „Wir sind froh, dass es gelungen ist, den Bürgern dieses Angebot machen zu können“, sagte Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf am Donnerstag bei einem vorbereitenden Treffen des ASB im Zechensaal.

Auch am Wochenende geöffnet

Die Öffnungszeiten des neuen Schnelltestzentrums sind montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Anmelden braucht man sich nicht, aber wer sich kostenlos testen lassen will, muss seinen Personalausweis vorlegen. Für das Rein- und Rausgehen wird es eine Einbahnstraßenregelung geben. Sollten sich Schlangen bilden – bitte Geduld haben und Abstand halten, bittet der ASB. Auch in dem Bereich, wo man nach dem Corona-Test auf sein Ergebnis wartet, sei genügend Abstand sichergestellt.

Der ASB richtet im Zechensaal ein Corona-Schnelltestzentrum ein. Quelle: Jennifer Krebs

Beim Antigentest wird ein Abstrich mit einem Stäbchen aus dem hinteren Rachenraum genommen, die ASB-Leute werden dafür vom Barsinghäuser Arzt Carsten Rädisch geschult. Das Ergebnis gibt es in nur 15 Minuten. Wichtig: Jeder muss warten, bis das Ergebnis vorliegt. Denn wenn der Schnelltest positiv ausfällt, muss schnellstens ein genauerer PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden. Ob das dann gleich im Testzentrum passieren kann, wird noch abgeklärt. Ansonsten ist jeder bei einem positiven Testergebnis verpflichtet, sich sofort in häusliche Isolation zu begeben.

Mindestens 360 Tests am Tag

Der ASB will nächste Woche mit mindestens zwei Testteams beginnen. Ein Team schafft 15 Schnelltests in der Stunde – das macht 180 Testungen am Tag pro Testmannschaft, wenn zwölf Stunden geöffnet ist. Die große Unbekannte: Bei all den Planungen, so ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer Jens Meier, lasse sich aber überhaupt nicht abschätzen, wie groß der Ansturm wirklich werden wird. Seit dem 15. Februar bot der ASB an drei Tagen in der Woche Corona-Schnelltests im ASB-Bahnhof an – allerdings gegen Bezahlung. Genutzt haben dieses Angebot etwa 20 bis 30 Menschen am Tag. Jetzt, wo niemand mehr für einen Schnelltest bezahlen muss, werde sich die Frequenz sicherlich um einiges erhöhen, vermutet Meier. Sollte sich zeigen, dass die Kapazitäten nicht reichen, werde der ASB nachbessern, kündigte er an.

„Die dritte Welle ist da“

Allgemeinmediziner Rädisch ist froh, dass das Corona-Testzentrum kommt, um eine möglichst hohe Schlagzahl fahren zu können. In den Praxen sei dies niemals zu leisten. „Wir werden in absehbarer Zeit nicht impfen können“, sagte Rädisch. Testen, testen, testen sei deswegen momentan die einzige Möglichkeit, gegen das Virus vorzugehen. „Die dritte Welle ist da, wir müssen sie flach halten“, so der Arzt. Der Bund übernimmt die Kosten für die Schnelltests. Er, sagt Rädisch, bekäme pro Test 15 Euro.

Hier können Sie sich sonst noch testen lassen Kostenlose Schnelltests sind auch in Barsinghäuser Arztpraxen möglich. Einen Überblick über alle Arztpraxen, die mitmachen, gibt es auf arztauskunft-niedersachsen.de. Dort lässt sich unter „Wo“ der Wohnort eingeben und unter dem Suchreiter „Besonderheiten“ der Punkt „Corona-Schnelltest“ auswählen. Das Portal listet dann alle Arztpraxen im Umkreis von zehn Kilometer auf, die Testungen anbieten. In Barsinghausen sind es aktuell sechs. Wichtig: Wer einen Schnelltest machen möchte, sollte vorher in der Praxis anrufen. Denn nicht überall kann man sich sofort testen lassen. Die Testsets müssen bestellt und geliefert werden.

Von Jennifer Krebs