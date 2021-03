Barsinghausen

Mit diesem Ansturm hatten die Barsinghäuser Grünen nicht gerechnet: Fast 60 pinke Müllsäcke von Aha für die Aktion „Der große Rausputz“ sind bereits weg. Der wenige Rest, der noch übrig ist, ist vorbestellt. Der zweite Ausgabetag bei den Grünen, der eigentlich am Sonnabend, 20. März, stattfinden sollte, entfällt deshalb.

„Die Resonanz hat uns überrascht“

„Die Resonanz hat uns wirklich überrascht“, sagt die Sprecherin des Grünen-Ortsverbandes, Sabine Freitag. So habe zum Beispiel jemand zehn Säcke für eine Schulklasse, die Müll sammeln will, abgeholt. Und ein Familienvater habe gleich auch für mehrere Nachbarn Säcke mitgenommen. Eine Frau habe Fotos auf dem Handy gezeigt von vermüllten Gräben entlang von Radwegen, berichtet Freitag. Diese Frau wolle nun mit einer Freundin sammeln gehen. „Es scheint einen großen Bedarf zu geben und auch eine große Verantwortung derjenigen, die den Müll aus der Natur entfernen wollen“, so die Grünen.

Eine Familie, die im Zechenpark unterwegs gewesen ist, zeigte sich hinterher regelrecht erschrocken, was da beim Müllsammeln alles zusammenkam: Im Bach hätten sie einen Akkuschrauber mit Ladegerät gefunden, an anderer Stelle fast 50 Flaschen Jägermeister. Dort, wo Bänke stehen, etwa am Barsinghäuser Ausblick, hätten Dosen, Flaschen und ganze Tüten voll Müll von einem Picknick gelegen. „Es ist wirklich unglaublich, wie ignorant viele Menschen sind“, sagt die Mutter und empfindet es als furchtbar, dass ihnen manche Spaziergänger im Vorbeigehen komische Blicke zugeworfen hätten. Die Familie würde es lieber sehen, dass einfach jeder mit anpackt. Die Aktion von Aha läuft noch bis Ende März.

Von Jennifer Krebs