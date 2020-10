Hannover/Barsinghausen

Die Polizei Hannover ermittelt gegen eine 49-jährige Autofahrerin, die am Dienstagabend betrunken einen Unfall verursacht hat. Die Frau hatte beim Abbiegen von der Carlo-Schmid- auf die Heisterbergallee eine Ampel gerammt und ihre Fahrt nach kurzer Pause einfach fortgesetzt. Der Ehemann meldete sich schließlich bei den Ermittlern – seine Gattin hatte fast 4 Promille und fuhr noch bis nach Barsinghausen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Jessika Niemetz hatte die 49-Jährige gegen 20.10 Uhr beim Abbiegen die Kontrolle über den VW Polo verloren. „Auf der regennassen Fahrbahn rutschte der Wagen gegen den Ampelmast“, sagt Niemetz. Ein 23-Jähriger rannte sofort zur Unfallverursacherin und wollte der Frau helfen. Dabei nahm er deutlichen Alkoholgeruch war. Die 49-Jährige hatte sich bei dem Unfall nicht verletzt, „trotz mahnender Worte des Zeugen“ sei sie weitergefahren, erklärt die Polizeisprecherin.

Mit 3,99 Promille am Steuer

Erst eine halbe Stunde später meldete sich der Mann der Autofahrerin bei der Polizei – aus dem 20 Kilometer entfernten Barsinghausen. Vor Ort entdeckten die Beamten den demolierten Polo, doch das Ehepaar ließ die Ermittler nicht in die Wohnung. „Ein Richter musste das Betreten anordnen“, sagt Niemetz. Der Atemalkoholtest bei der 49-Jährigen ergab 3,99 Promille, die Polizisten beschlagnahmten umgehend ihren Führerschein. Außerdem wurde der Frau Blut abgenommen, das Testergebnis steht noch aus. Der Frau werden Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht vorgeworfen, der Schaden an Auto und Ampel beträgt 1700 Euro.

Von Peer Hellerling