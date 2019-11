Amy Jo Doherty & The Spangles geben Konzert im Kesselhaus

Lauenau

Amy Jo Doherty & The Spangles kommen, Sonnabend, 9. November, für ein Konzert ins Kesselhaus Lauenau.

Chaos, Selbstbewusstsein, Kostüme, Luftballons, Konfetti, Musik und vor allem die Bühnenpräsenz und Anziehungskraft eines großen Stars seien die herausragenden Kennzeichen, die Amy bietet, versprechen zahlreiche Veranstalter, und auch Tommi Ritter vom Kesselhaus ist auf den Auftritt der Schwester von Pete Doherty bespannt.

Ihre Musik ist nicht leicht zu klassifizieren. Punk mit akustischen Gitarren, Garagensounds, mit merkwürdig zarten Balladen und der übermächtigen Präsenz von Amy, die die Rolle der Rockfee spielt. Musikalischer Dadaismus, grundsätzlich mit weil Lust an der Inszenierung.

Amy Jo Doherty & The Spangles sind Tommi Ritter von Marius Tilly, einem Rockmusiker, der vor drei Jahren im Kesselhaus war, vermittelt worden. Er hatte Amy bei zwei ihrer Konzerte an der Gitarre unterstützt und schrieb daraufhin, dass er hin und weg von ihrer Energie auf der Bühne und natürlich auch von ihren Songs sei. „Ihre Bühnenshow ist herrlich durchgeknallt und würde perfekt zu eurem Publikum im Kesselhaus passen."

Punk, Brit-Rock, Post-Punk mit exquisiten Gitarren, Anleihen bei New Wave, Garage, Balladen und viel Rock'n'Roll, werden bei AmyJo Doherty zum Leben erweckt.

Karten für das Konzert kosten 14 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Es gibt sie in den Bioläden Lauenau und Bad Nenndorf, der Geschäftsstelle der Schaumburger Nachrichten in Stadthagen und an der Abendkasse. Das Konzert heute beginnt um 20 Uhr.

