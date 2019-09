Hannover

Eine Gruppe von Anhängern des VfL Wolfsburg ist am Freitagabend auf einem Rastplatz in Barsinghausen von Randalierern angegriffen worden. Die Wolfsburger waren in mindestens einem VW Bulli auf der Heimreise vom Auswärtsspiel ihres Klubs in Düsseldorf, als sie auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Bantorf Halt machten.

Videos, die der Redaktion vorliegen, zeigen, wie plötzlich eine größere Gruppe zu einem der Bullis rennt. Auf die Scheiben des Fahrzeugs, in dem offenbar auch ein 15-jähriges und ein 19-jähriges Mädchen sitzen, schlagen sie mit Gegenständen ein. Der Fahrer des Busses startet dann den Wagen und fährt zunächst davon. Dann müssen die Wolfsburger Fußballfans ihr Fahrzeug allerdings doch stehen lassen und sich eine andere Möglichkeit der Heimreise suchen. Die Angreifer flüchten.

Quelle: Britta Schulze

Die Polizei will sich nicht zu dem Vorfall äußern

Eine offizielle Mitteilung zu dem Angriff gab die Polizeidirektion Hannover allerdings nicht heraus – dort dauerte es offenbar zunächst Tage bis geklärt war, wer zuständig ist. Doch auch vier Tage nach dem Angriff schweigt die Behörde zu dem Vorfall. Die Beamten nennen weder den konkreten Tatzeitpunkt noch die Zahl der Opfer.

„Die Sachbearbeitung wird jetzt durch die Kollegen in Braunschweig bearbeitet“, sagt Sprecher Mirco Nowak. Doch auch die Polizei in Braunschweig will keine Auskunft geben – angeblich, weil die Akten zunächst von Hannover nach Braunschweig überstellt werden müssen. Ein Zeitverlust, der womöglich den Tätern in die Hände spielt, weil sie Beweise und Spuren vernichten können.

Man könne derzeit noch nichts zu dem Vorfall sagen, teilte die Pressesprecherin der Polizei in Braunschweig, Carolin Scherf, mit. Denn die Akten aus Hannover lägen noch nicht vor. Weitere Infos wird es vermutlich erst zum Ende dieser oder zum Anfang kommender Woche geben, teilte die Behördensprecherin mit.

Angreifer könnten Eintracht-Braunschweig-Fans sein

Die Tatsache, dass die Attacke jetzt von Braunschweig aus bearbeitet werden soll, lässt den Schluss zu, dass die Ermittler Hinweise darauf haben, dass es sich bei den Angreifern um Anhänger von Eintracht Braunschweig handeln könnte. Woher diese allerdings gewusst haben, dass sich in dem weißen Bulli ohne Aufdrucke des VfL Fans aus Wolfsburg befunden haben, ist unklar.

Auch Christoph Schröder, der Vermieter des Neunsitzer-Busses, zeigt sich darüber verwundert: „Es war ein weißer neutraler Bus, außen gab es keine Hinweise auf eine Mannschaftszugehörigkeit“, sagt Schröder. Er hat den Wagen inzwischen zurückbekommen. Der Schaden sei immens.

Quelle: Britta Schulze

„Wenn wir Pech haben, sind wir bei einem fünfstelligen Betrag“, sagt Schröder. Doch um den finanziellen Schaden geht es ihm nicht. Vielmehr ist er betroffen über den Angriff: „Es ist mir unbegreiflich.“ Besonders um die jungen Mädchen auf der Rückbank tue es ihm leid. Ihnen sei womöglich der Spaß am Fußball ein- für allemal verdorben worden, befürchtet der Autovermieter.

Angriff mit Pflastersteinen ?

Schröder hat auch mit den Wolfsburger Fans gesprochen. Sie berichteten ihm davon, dass die Angreifer mit Pflastersteinen auf den Bulli eingeschlagen und versucht hätten, ins Innere des Wagens zu gelangen, sagte er. Auch VfL-Fanbeauftragte Holger Ballwanz zeigt sich schockiert: „In der Form habe ich so etwas noch nie erlebt“, sagt er.

Quelle: Britta Schulze

Von Frederike Müller, Lisa Malecha und Tobias Morchner