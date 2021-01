Egestorf

Der Andrang von zumeist auswärtigen Ausflüglern auf dem Deisterkamm hat auch am dritten Tag in Folge nur wenig nachgelassen. Die Stadt Barsinghausen als zuständige Straßenverkehrsbehörde hat am Mittwoch reagiert und den Personaleinsatz im Deister verstärkt. Ziel ist es, dass sich die teilweise chaotischen Szenen rund um den Parkplatz am Nienstedter Pass vom Wochenbeginn nicht wiederholen sollen.

Die Wetterbedingungen entsprachen auch am Mittwoch denen der Vortage: Während in der Barsinghäuser Kernstadt und in Egestorf zu Füßen des Deisters Schneeregen fiel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt herrschten, haben sich die Hochlagen des Deisters längst in eine Winterlandschaft mit etlichen Zentimetern Schneehöhe verwandelt. Die Bedingungen auf dem Deisterkamm locken offenbar vor allem Ausflügler aus der Landeshauptstadt an, wie die Behörden in den vergangenen Tagen festgestellt haben.

BBI unterstützt bei Verkehrslenkung

Die Stadt Barsinghausen hat die personelle Präsenz am Nienstedter Pass am Mittwoch deutlich verstärkt. Das Team des Ordnungsamtes wird nun von Mitarbeitern der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) bei der Verkehrslenkung und -überwachung im Bereich des Parkplatzes unterstützt. Ständig seien Teams von mindestens vier Bediensteten auf der Passhöhe im Einsatz, sagte Bürgermeister Marc Lahmann bei einem Besuch vor Ort.

Die Regelung gilt nach den Worten von Stadtsprecher Benjamin Schrader einstweilen von etwa 9 bis 16 Uhr täglich. „Wir machen das aber von der Wetterlage abhängig.“ Bei unveränderten Bedingungen rechnet die Stadtverwaltung vor allem am kommenden Wochenende mit einem neuerlichen Ansturm von Ausflüglern.

Pritschenfahrzeug dient als mobile Sperre

Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage hat die Stadtverwaltung die Arbeitsabläufe an der Zufahrt zum Passparkplatz angepasst. Je nachdem, ob auf der Parkfläche noch Stellplätze frei sind oder nicht, blockieren die Stadtmitarbeiter die Parkplatzzufahrt vorübergehend oder geben den Weg wieder frei. Anstatt dazu wie an den Vortagen Absperrbaken zu verwenden, wird nun bei Bedarf ein Pritschenfahrzeug der BBI als mobile Sperre in die Einfahrt gerollt. Auf dem Parkplatz selbst gilt eine strikte Einbahnstraßenregelung, auch das Parken an den Rändern des Parkplatzes wird nicht mehr geduldet. „Bei Problemen bekommt man die Autos dort schlecht wieder weg“, erläutert BBI-Mitarbeiter Ulrich Schmidtke.

Mitarbeiter der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) sperren mit einem Pritschenfahrzeug die Zufahrt zum Parkplatz am Nienstedter Pass, wenn dieser voll belegt ist. Quelle: Andreas Kannegießer

Die meisten Autofahrer reagierten verständnisvoll auf zeitweise Sperrungen des Pass-Parkplatzes und die anderen Regeln, berichtet Schmidtke. „Nur drei oder vier sind frech geworden.“ Weiterhin tabu ist das Parken auf dem Seitenstreifen entlang der Passstraße, das mit mobilen Parkverbotsschildern untersagt ist. Sowohl das städtische Ordnungsamt als auch die Polizei verteilten bei Verstößen gegen die Parkverbote Knöllchen, betont Lahmann. „Und bei Behinderungen werden wir sofort abschleppen lassen.“

Holzhütte dient zum Aufwärmen

Die Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative haben auf dem Parkplatz inzwischen eine jener mobilen Holzhütten aufgestellt, die ansonsten bei Veranstaltungen in der Fußgängerzone als Verkaufsstände dienen. Drinnen ist ein kleiner Ofen installiert, sodass sich die Bediensteten beim Einsatz auf dem Deisterkamm im Wechsel aufwärmen können, wie der Bürgermeister erläutert. Auch städtische Mitarbeiter aus anderen Bereichen als dem Ordnungsamt und der BBI haben inzwischen ihre Bereitschaft bekundet, bei der Verkehrslenkung auf dem Deisterkamm mitzuhelfen. Lahmann wertet das als „tolles Zeichen des Miteinanders in der Verwaltung“.

Der Bürgermeister appellierte erneut, dass einheimische Ausflügler den Nienstedter Pass zurzeit lieber meiden und ihre Spaziergänge an anderen Stellen am Deisterrand beginnen sollten. Auch mögliche Infektionsgefahren angesichts der Corona-Pandemie beim Andrang auf dem Deisterkamm behält die Stadt Barsinghausen im Blick. Dort gelten die üblichen Abstandsregeln. „Eine Maskenpflicht auf dem Parkplatz besteht derzeit aber nicht“, betont Stadtsprecher Schrader.

Von Andreas Kannegießer